Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Schimbare importantă în lotul naționalei! România pierde un jucător înaintea barajului cu Turcia

FRF a anunțat sâmbătă seară o schimbare în lotul naționalei României pentru barajul CM 2026 cu Turcia.

Mircea Lucescuu Foto/Sportspictures
Mircea Lucescuu Foto/Sportspictures

Mihai Popa s-a accidentat și nu mai poate face parte din lot, iar locul său va fi luat de Cătălin Căbuz. Portarul celor de la FC Argeș a aflat vestea chiar înaintea meciului cu U Cluj din play-off-ul SuperLigii. .

Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș!”, se arată în comunicat.

„Am mare încredere în el!”

Fost internațional de tineret, Cătălin Căbuz a adunat experiență la mai multe echipe din fotbalul românesc, evoluând de-a lungul carierei la Voința Sibiu, Viitorul II, Măgura Cisnădie, Râmnicu Vâlcea, Hermannstadt, Chindia, Farul și CFR Cluj.

Eu îl cunosc pe Cătălin (n.r. Căbuz), am mare încredere în el și sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni portari din campionat. Avea nevoie de o schimbare, de alt mediu. Sunt momente când un jucător trebuie să schimbe echipa, să treacă la nivelul următor!”, a admis Dani Coman, președintele lui FC Argeș, despre Cătălin Căbuz.

În acest sezon de SuperLigă, Căbuz a bifat 29 de partide, a încasat 39 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 5 meciuri.

Vezi aici întregul lot încropit de selecționerul Mircea Lucescu.

