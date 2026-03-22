Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
„Suntem de patru ori mai valoroși!" Turcii au analizat lotul lui Mircea Lucescu și au identificat slăbiciunile. Pornesc încrezători la baraj

Turcia și România se întâlnesc joi seară, de la ora 19:00, la Istanbul, într-un meci din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Echipa Națională de fotbal a României Foto/Facebook

Vincenzo Montella și Mircea Lucescu au stabilit loturile pentru această confruntare decisivă, iar jurnaliștii turci se arată încrezători înaintea duelului.

Înaintea confruntării directe, presa din Turcia a realizat o comparație detaliată între cele două naționale, evidențiind diferențele de valoare, experiență și poziționare la nivel internațional.

„Diferență majoră. Suntem de patru ori mai valoroși!”

Jurnaliștii de la Türkiye Gazetesi susțin că avantajul este clar de partea reprezentativei lor și au argumentat prin mai mulți indicatori relevanți.

„Diferență majoră. Suntem de patru ori mai valoroși decât rivala noastră România. Arda Guler conduce topul cu o cotă de piață de 90 de milioane de euro, iar naționala Turciei ajunge la un total de 460 de milioane de euro. În schimb, România, al cărui cel mai bun jucător este Drăgușin (20 de milioane de euro), are un lot estimat la doar 102 milioane de euro.

Dacă ne uităm la campionatele în care evoluează stranierii, observăm că noi avem jucători în Spania, Italia, Germania, Anglia, Olanda, Danemarca, Portugalia și Arabia Saudită. În schimb, starurile României joacă în Spania, Olanda, Turcia, Germania, China, Cipru și Grecia.

În ceea ce privește media de vârstă a lotului, nu există o diferență semnificativă - 27,3 de ani pentru Turcia și 27,5 pentru România. Totuși, Turcia este clasată pe locul 25 FIFA, în timp ce România pe 49!”, a concluzionat ziarul Türkiye Gazetesi.

Vezi aici lotul României.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray);
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma);
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund);
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray).

