România, „furată“: culisele deciziei care i-a luat medalia Ana Mariei Bărbosu și a pus-o la gâtul americancei

Jocurile Olimpice de la Paris demonstrează, încă o dată, că sportul mondial are niște „pete urât mirositoare“. Când ele nu sar în ochi din cauza trișorilor care recurg la dopaj, de cele mai multe ori, arbitrajul oferă episoade strigătoare la cer.

În general, la sporturile în care rezultatul ține de aprecierea arbitrilor, fără să fie niște criterii clare, pe înțelesul tuturor, asistăm, periodic, la câte un „jaf“. Boxul e fruntaș la acest capitol, motiv pentru care a și decăzut în ochii publicului. Din păcate, gimnastica dă semne că merge pe același drum greșit. Ce s-a întâmplat, luni la prânz, în cadrul concursului olimpic la sol e, pur și simplu, „jaf la drumul mare“. Din păcate, victimele acestei situații au fost două românce: Ana Maria Bărbosu (18 ani) și Sabrina Voinea (17 ani). Practic, munca lor din ultimul ciclu olimpic, de trei ani, a fost aruncată pe apa sâmbetei într-o fracțiune de secundă.

Explicația oficială: dificultatea, apreciată greșit

Când s-a încheiat finala găzduită de Bercy Arena, Ana Maria Bărbosu a celebrat, preț de câteva secunde, fluturând tricolorul. Credea că a adus prima medalie pentru gimnastica românească după o așteptare de 12 ani. Din păcate, bucuria ei a fost urmată de o reacție teribilă. Pentru că, brusc, Ana Maria s-a întors spre tabelă și a observat că americanca Jordan Chiles (23 de ani) i-a luat locul pe ultima treaptă a podiumului!

Iată explicația oficială oferită pentru această situație șocantă: „Jordan Chiles a primit, inițial, scorul de 13.666. Totuși, după o contestație (n.r. – a americanilor) s-a ajuns la concluzia că, la exercițiul ei, gradul de dificultate fusese apreciat greșit. Acesta a fost ajustat la 5.9 de la 5.8. Nota ei finală a fost mărită astfel la 13.766, ridicând-o de pe locul 5 până pe locul 3“.

Nadia s-a ferit de scandal

Aflată în sală, Nadia Comăneci (62 de ani) s-a dus glonț la masa arbitrilor, în încercarea de a înțelege cum de Ana Maria Bărbosu a fost dată jos de pe podium. Explicația a oferit-o pentru Adrian Țone, trimisul Agerpres la Paris: „Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă, ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea, în primul rând. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu n-am văzut. Dar ei susțin că au revăzut fotografia“.

Din păcate, în ciuda celor spuse de Nadia, povestea pare a fi „cusută cu ață albă“. Pentru că nici fotografia invocată de arbitri n-a fost văzută de nimeni, nici nu e clar cum de a fost schimbat gradul de dificultate la exercițiul lui Chiles, abia după ce s-a terminat finala!

Camelia Voinea a anunțat retragerea Sabrinei

Fostă mare gimnastă, actualmente antrenoarea Sabrinei, fiica sa, Camelia Voinea (54 de ani) a „fiert“ după nedreptatea petrecută în sala Bercy Arena. Medaliată cu argint la JO 1988, Camelia a anunțat retragerea Sabrinei din activitate printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Sabrina n-a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, merita medalie! Noi, astăzi, aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Atât am putut suporta! Lacrimile ei nu le voi ierta niciodată nimănui, indiferent cine ar fi!“, a scris Camelia Voinea, extrem de afectată de drama trăită de fiica ei, la Paris.

Ulterior, în dialog cu „Gazeta Sporturilor“, Camelia Voinea a spus că, în culise, s-a dorit ca bronzul să fie câștigat de Jordan Chiles, pe motiv că aceasta ar fi fost la ultima ei participare la Jocurile Olimpice!

„Am toate filmările, toate fotografiile, de la toate diagonalele. Și la plecare, şi la aterizare, iar în toate Sabrina e cu o talpă în interiorul covorului. Le-am şi postat, să le vadă toată lumea. Am trimis argumentele mele, nimeni n-are nicio explicaţie. Nici Nadiei nu ştiau ce să-i răspundă, dar ne-au respins contestaţia. Vedem ce face federaţia, dar noi am venit aici fără arbitri, nu ne ajută nimeni, n-are cine să ne apere drepturile. Mi-e scârbă de ce am trăit, eu nu vreau să mor în sală. La Sabrina, acelaşi exerciţiu a fost şi în calificări şi atunci a luat 13,900. Cu punctajul acela era bronz. Acum, în finală, i-au luat o zecime, ca să nu fie nici medalie. Că americanca e pe final de carieră şi Sabrina mai poate merge la Jocurile Olimpice. Câştigă cine e mai bun, nu contează vârsta. Până şi americanii au fost nedumeriţi. Vorbesc serios, nici nu mai vreau să mai aud de gimnastică, sunt foarte supărată“, a spus Camelia Voinea.

Americanii, surprinși și ei

Această poveste extrem de urâtă devine și mai deranjantă, când vedem și reacțiile americanilor. Concret, ei au contestat nota obținută de Jordan Chiles, în disperare de cauză, fără să aibă speranțe reale că lucrurile se vor schimba. Doar că, ulterior, contestația americanilor a fost admisă, pe când cea a românilor, privind nota primită de Sabrina Voinea, a fost respinsă!

*Cecile Landi (antrenoarea lotului american): La acel punct, nu mai aveam nimic de pierdut, așa că am zis să încercăm. Sincer, n-am crezut că vom avea succes, dar la foarte scurt timp după ce am depus contestația, am auzit-o pe Jordan țipând de bucurie. M-am întors și am fost foarte surprinsă: <<Ce?>>. Azi (n.r. - luni), Jordan a fost cam neglijentă la aterizări, altfel ar fi putut obține o notă mult mai mare.

*Jordan Chiles (medaliată cu bronz): Eram atât de obosită, încât nici n-am știut că antrenorii au depus contestație. Când mi-au zis, m-am gândit: <<Ia să vedem, cine știe?>>. Când a apărut nota schimbată, am fost extrem de fericită și mândră de mine.

Protest oficial: se ajunge la TAS

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a adoptat o poziție oficială, după bronzul care ni s-a luat pe nedrept: „Sabrina Voinea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie“. Aseară târziu, Nadia Comăneci a anunțat că acest caz va fi reanalizat. Asta după ce mama Sabrinei spusese, la prânz, că se va adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Declarațiile Nadiei, plus demersurile începute de COSR și de Federația Română de Gimnastică au reaprins speranțele că România poate recâștiga medalia de bronz.

Cu ce rămânem însă dacă demersul oficialilor români nu va furniza rezultatul pe care ni-l dorim? A explicat Mihai Covaliu, șeful COSR: „Evoluția Anei și a Sabrinei a fost una curată, fără greșeli. Probabil au fost penalizate din cauza dificultății, nu mă princep. E tristețe mare, firește că nu suntem mulțumiți, Arbitrajul nu e foarte bine pus la punct și ne pare rău. Acest lucru trebuie să o ambiționeze și mai tare pe Ana. Ambele gimnaste au fost aproape de o medalie. Vor avea ocazia să se revanșeze peste 4 ani“.

Clasamentul finalei de la sol

1. Rebeca Andrade (Brazilia) 14,166

2. Simone Biles (SUA) 14,133

3. Jordan Chiles (SUA) 13,766

4. Ana Maria Bărbosu (România) 13,700

5. Sabrina Maneca-Voinea (România) 13,700

6. Alice D'Amato (Italia) 13,600

7. Rina Kishi (Japonia) 13,166

8. Yushan Ou (China) 13,000

9. Manila Esposito (Italia) 12,133