Stanciu visează la Mondiale, deși România este pe locul 3 în preliminarii: „Nu renunțăm la luptă”

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu (32 de ani), a afirmat, într-un interviu difuzat pe site-ul oficial al FRF, că selecționata pregătită de Mircea Lucescu are șanse mai mici de calificare la Cupa Mondială din 2026 decât la startul preliminariilor, dar s-a arătat încrezător că va reuși să-și atingă obiectivul.

„Gândul meu este doar la echipa națională și abia aștept din nou să ne reunim. Realistic vorbind, din grupa preliminară, șansele noastre sunt mici, mult mai mici decât înainte să înceapă grupa, clar. Am pierdut deja două meciuri, dar asta nu înseamnă că vom renunța la luptă. Mai sunt puncte în joc, iar noi trebuie să facem tot ce depinde de noi pe teren, ca să ne câștigăm meciurile rămase și pe urmă la sfârșit, în noiembrie, vom vedea dacă vom reuși să fim pe primul loc, pe al doilea, sau unde vom fi”, a declarat Stanciu.

Acesta regretă cel mai mult înfrângerea cu 1-0 de acasă, cu Bosnia-Herțegovina, din startul preliminariilor: „Primul meci al nostru cu Bosnia nu neapărat că m-a surprins, dar a fost dezamăgitor la câte ocazii am avut. Cu toții ne doream să începem foarte bine preliminariile, nu am făcut-o, dar mai sunt puncte în joc și vedem în noiembrie unde vom fi”.

Referitor la transferul său la echipa italiană Genoa, mijlocașul a afirmat că a sosit momentul să evolueze și într-un campionat puternic, după ce a jucat la echipe din România, Belgia, Cehia, Arabia Saudită sau China.

„Am decis singur să vin aici la Genoa, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Am zis că după țările în care am jucat e momentul să fac acest pas și am refuzat orice altă discuție cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici. Nu e chiar un traseu normal, probabil că ar fi trebuit să ajung în unul din campionatele puternice mult mai devreme, dar nu a fost să fie, nu a depins mereu de mine. Până acum am reușit să câștig trofee în toate țările în care am activat, mai puțin în Arabia Saudită. Am jucat peste tot, sper să o fac și aici, să mă simt bine și să avem rezultate bune cu echipa”, a mai spus Nicolae Stanciu.

România ocupă locul 3 în Grupa H a preliminariilor CM 2026, cu 6 puncte acumulate din patru meciuri, la egalitate cu Austria, care are doar două meciuri disputate, și cu 3 puncte mai puțin decât liderul Bosnia-Herțegovina, care a jucat trei partide.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu mai are de jucat alte patru partide în toamna acestui an, cu Cipru, Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.