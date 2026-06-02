Gică Hagi, înaintea amicalului cu Georgia: „Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim”

Desemnat selecționer al naționalei de fotbal, Gheorghe Hagi a precizat în conferința de presă susținută la Tbilisi, înaintea testului cu Georgia, că el și jucătorii nu sunt „cei mai buni, dar încearcă să devină”. Cunoscut pentru ambiția sa, cel supranumit „Regele” a recunoscut că își dorește victoria în partida care se va disputa în această seară (ora 20.00, în direct la Antena 1), la Tbilisi.

Hagi a subliniat că încearcă să le dea încredere celor care alcătuiesc echipa reprezentativă. Și a făcut-o din primul moment în care lotul s-a reunit zilele trecute: „Mesajul meu pentru jucători a fost: <<Da, se poate>>. Iar mai departe, de aici încolo începe munca. Trebuie să începem să urcăm treptele”.

Selecționerul a recunoscut că echipa României o ia de jos: „Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Trebuie să învățăm foarte mult, să fim atenți și să progresăm. Când vii la echipa națională trebuie să ai atitudine, să fii concentrat, să arăți determinare și să joci cu onoare. Aceste lucruri trebuie să le vedem pe teren. Din partea mea, sigur că trebuie să îi așez foarte bine în teren, pentru a fi mai buni ca adversarul atât ofensiv, cât și defensiv. Jucătorii iubesc România. Au făcut performanțe cu echipa națională și înaintea mea. Sper ca eu să fac ce trebuie, adică să îi fac mai buni”.

Gică Hagi speră să fie inspirat în alegerile de la națională

Cu toate că e de-o viață în fotbal, Gică Hagi a spus că revenirea pe banca tehnică nu-l lasă „rece”: „Sigur că am emoții, pentru că sunt atâția ani de când nu am mai fost la echipa națională. Dar când ajung la stadion și încep lucrurile mă gândesc doar la ceea ce am de făcut. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac și să duc naționala României acolo unde ne dorim toți. Pentru că toți ne dorim să avem succes”, a concluzionat Hagi.

Echipa de fotbal a României va disputa în această perioadă două partide de pregătire, cele dintâi ale lui Gică Hagi în noul său mandat ca selecționer. Primul este cu Georgia, astăzi (2 iunie 2026), de la ora 20.00, pe Stadionul „Miheil Meshi” din Tbilisi, și al doilea cu Țara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la 20.45, pe Stadionul Steaua din București.