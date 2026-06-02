Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
LIVE TEXT Georgia - România, primul meci cu Gică Hagi selecționer după 25 de ani

Este o zi importantă pentru naționala de fotbal a României! Primul meci al lui Gică Hagi ca selecționer după 25 de ani are loc la Tbilisi, în Georgia, și va putea fi urmărit în format Live text pe adevarul.ro. Partida începe la ora 20.00.

Ianis Hagi va fi căpitan și în amicalul din Georgia (FOTO: Sportpictures)
UPDATE - Ora 18.30. A fost anunțată echipa de start a României. Surprinde prezența lui Coubiș ca fundaș dreapta, deși el este fundaș central de meserie. Căpitan este Ianis Hagi, dar aici nu e o surpriză, fiind o continuare a mișcării gândite de Mircea Lucescu în ultimele sale meciuri de la națională.

România: 16. Aioani – 24. Coubiș, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 20. Borza – 6. Screciu, 18. R. Marin – 21. Moruțan, 10. I. Hagi-cpt., 13. Mihăilă – 7. Fl. Coman.

Rezerve: 1. Târnovanu, 12. Hindrich – 2. Strata, 8. Cicâldău, 9. L. Munteanu, 11. Baiaram, 14. A. Dobre, 15. Eissat, 17. T. Băluță, 19. D. Matei, 22. M. Ilie, 23. Sorescu

Selecționer: Gheorghe Hagi

9 jucători au fost lăsați la Mogoșoaia pentru a continua antrenamentele

Naționala României a ajuns în Georgia luni în jurul prânzului, iar seara tricolorii au făcut antrenamentul oficial. Din lotul de 32 de jucători convocat inițial pentru amicalele cu Georgia și cu Țara Galilor (6 iunie, ora 20.45), de la București, au rămas în cantonamentul de la Mogoșoaia 9 fotbaliști. Aceștia sunt Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu, Denis Drăguș. Toți au continuat pregătirea cu trei antrenori puși la dispoziția lor, astfel încât să fie pregătiți pentru confruntarea de sâmbătă.

Numit selecționer după ce înțelegerea dintre Federația Română de Fotbal și fostul antrenor, regretatul Mircea Lucescu, s-a încheiat, Gică Hagi vrea să readucă România pe drumul din trecut, când victoriile erau la fel de normale ca soarele fierbinte într-o zi de vară. Cum va fi la primul meci din noul mandat, vom vedea azi, la Tbilisi.

