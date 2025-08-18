US Open 2025, calificări. Patricia Țig a părăsit primul tur după un ultim set cedat la 0

Jucătoarea de tenis Patricia Țig, 31 de ani, 218 WTA, a părăsit astăzi turneul de Mare Șlem de la US Open 2025 încă din primul tur al calificărilor.

Înnvingătoarea, britanica Jodie Burrage (26 de ani, 149 WTA), i-a administrat un sec 6-4, 6-0, după 70 de minute de joc.

În preliminarii, România o are și pe Anca Todoni (20 de ani, 115 WTA), favorită 13 în această fază, care are meci mâine cu britanica Harriet Dart (29 de ani, 205 WTA)

Pentru a pătrunde pe tabloul principal de la US Open, jucătoarele trebuie să treacă trei tururi de calificări.