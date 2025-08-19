Anca Todoni a luptat ca o leoaică, dar pleacă învinsă devreme de la US Open. Decepție pentru perechea Răducanu-Alcaraz

Anca Alexia Todoni (20 de nai, 113 WTA) a avut un meci teribil, marți seară, în primul tur al calificărilor de la US Open.

Favorita 13 a fost răpusă de o rivală mai slab clasată, britanica Harriet Dart (29 de ani, 225 WTA).

După trei ore și 24 de minute de joc, Dart s-a calificat mai departe, scor 7-5, 6-7 (3), 7-6 (10-6).

Luni seară, Patricia Țig a cedat în două seturi, în primul tur al calificărilor.

La New York a început astăzi competiția de dublu mixt.

Carlos Alcaraz, proaspătul campion de la Cincinnati, a făcut pereche cu Emma Răducanu. Duetul britanico-spaniol a cedat la perechea Pegula-Draper, scor 2-4, 2-4.