Video Rezultatele nebune în calificările pentru CM 2026. Kosovarii sunt scandalagii, dar știu fotbal: i-au bătut pe suedezi!

Două rezultate au făcut senzație aseară, în campania de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026: Kosovo - Suedia 2-0 și Israel - Italia 4-5. În trecut, România a avut probleme extrasportive cu Kosovo, litigiu tranșat de TAS.

Învinsă cu 4-0 de Elveția în urmă cu trei zile, Kosovo a reușit o victorie fabuloasă acasă, la Priștina, în fața Suediei. Au marcat Rexhbecaj (26) și Muriqi (42). La gazde au jucat Albion Rrahmani, fost la Rapid, care a pasat decisiv la golul doi. După pauză, nordicii n-au reușit nici măcar să reducă din diferență.

Pe parcurs a intrat și Lindon Emmerllahu, care a fost eliminat în prelungiri (90+1). Fotbalistul de la CFR Cluj intrase pe teren în minutul 85, înlocuindu-l pe marcatorul primului gol.

Suedia i-a avut în atac pe jucătorul de la Arsenal, Viktor Gyokeres, din primul minut, și pe Alexander Isak, din minutul 72.

Isak a fost protagonistul celui mai bănos transfer din istoria Premier League. Liverpool a plătit suma de 150 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Newcastle.

În clasament, după două etape, Elveția are 6 puncte, urmată de Kosovo, cu 3 puncte, iar Suedia și Slovenia au câte unul.

Italia a trăit periculos

La Debrecen (Ungaria), Israel nu i-a putut ține piept Italiei, care s-a impus cu 5-4 printr-o gol reușit de Tonali în minutul 90+1.

În Grupa I, după 4 runde, Norvegia are 12 puncte, fiind umată de Italia și de Israel, ambele cu câte 9 puncte.

Cu Gennaro Gattuso pe bancă, Squadra Azzurra are două victorii, 5-0 cu Estonia și 5-4 cu Israel.