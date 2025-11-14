search
Schimbare colosală la Real Madrid: după 70 de ani, clubul își schimbă numele stadionului

0
0
Publicat:

Real Madrid a produs una dintre cele mai surprinzătoare decizii ale ultimelor decenii. După 70 de ani, clubul renunță la denumirea completă a templului fotbalistic. Stadionul nu se va mai numi „Santiago Bernabéu”, ci, simplificat, „Bernabéu”.

Real Madrid a decis să redenumească stadionul „Santiago Bernabeu” după 70 de ani.
Real Madrid schimbă numele stadionului | FOTO Facebook

Anunțul vine chiar înainte ca arena de 83.186 de locuri să găzduiască, duminică, 16 noiembrie, duelul de fotbal american dintre Washington Commanders și Miami Dolphins, un eveniment care va umple din nou stadionul transformat spectaculos prin modernizarea recentă.

Conducerea madrilenilor consideră că numele „Bernabéu” este mai scurt, mai ușor de pronunțat și mult mai „marketabil”. Oficialii clubului sunt convinși că această schimbare va ajuta la consolidarea brandului global și la atragerea unor noi sponsori majori, potrivit tribuna.com.

Real Madrid a decis să redenumească stadionul „Santiago Bernabeu” după 70 de ani.
Real Madrid a decis să redenumească stadionul „Santiago Bernabeu” | FOTO Facebook

Un nume legendar, născut în 1955

„Santiago Bernabéu” a devenit numele oficial al stadionului în 1955, în onoarea unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria clubului: jucător, antrenor și mai ales președinte vizionar.

Născut în 1895, Santiago Bernabéu a evoluat pentru Real Madrid între 1912 și 1927, ulterior pregătind echipa în perioada 1936–1941. În 1943 a devenit președinte, funcție pe care a ocupat-o până la moartea sa, în iunie 1978.

Sub conducerea lui, Real Madrid a construit imperiul care avea să domine Europa: 6 Cupe ale Campionilor (5 consecutive între 1956–1960, plus cea din 1966) și 16 titluri în La Liga.

De-a lungul istoriei, stadionul a fost gazda unor momente care au scris fotbalul european:

  • Finala Cupei Campionilor 1957 – Real Madrid–Fiorentina 2–0
  • Finala din 1969 – AC Milan–Ajax 4–1
  • Finala din 1980 – Nottingham Forest–Hamburg 1–0
  • Finala Ligii Campionilor 2010 – Inter Milano–Bayern, 2–0, cu Cristi Chivu pe teren

Arena a găzduit și două trofee majore la nivel de echipe naționale: finala EURO 1964, câștigată de Spania în fața URSS (2–1), și finala Mondialului 1982, Italia–Germania de Vest 3–1.

