Accidentările l-au adus la capătul puterilor pe Neymar. Adversarii l-au „julit” și l-au scos din circuitul naționalei

Pentru Neymar (33 de ani), necazurile par că nu se termină niciodată. Jucătorul echipei Santos a suferit o accidentare la coapsă în timpul unui antrenament și nu va mai putea răspunde convocării la naționala Braziliei.

Ultima sa prezență în cadrul lotului naționalei a fost înregistrată în anul 2023, fiind o opțiune pentru italianul Carlo Ancelotti, pe lista lărgită pentru partidele oficiale. De-a lungul timpului, durerile resimțite l-au obligat pe jucător să se retragă.

În acest fel, pauza lui Neymar la echipa națională se prelungește, ajungând la aproape doi ani. Potrivit clubului Santos, examenele medicale au evidențiat un edem la nivelul coapsei, iar stafful tehnic și cel medic au decis să îl menajeze pe brazilian, informând Federația despre problemele de sănătate ale jucătorului.

Selecționerul Ancelotti a confirmat ulterior lotul final pentru confruntările cu Chile (4 septembrie) și Bolivia (9 septembrie), fără numele starului trecut pe la Barcelona și pe la PSG.

„Neymar nu este lot, a avut o problemă minoră săptămâna trecută, dar nu trebuie să demonstreze nimic. Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni. Neymar, ca toți ceilalți, trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa să joace bine și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială!”, a transmis Ancelotti.

Mesaj vehement după remiza cu Fluminense

Neymar a fost titularizat în partida oficială dintre Santos și Fluminense, duel ce a contat pentru etapa a 22-a a campionatului din Brazilia.

Fotbalistul a fost „ciuruit” în mai multe rânduri de-a lungul partidei și a reușit să încaseze și un cartonaș galben în minutul 90+4 de prelungiri, după ce a dat startul unui scandal verbal cu arbitrul de centru.

Santos a înscris un gol în minul 90+5, prin Tiquinho Soares, însă reușita a fost anulată la scurt timp, după consultarea VAR. Duelul cu Fluminese s-a încheiat așa cum a început.

„Nu se cuvine să mă enervez, dar ma deranjează!”

Câteva ore mai târziu, Neymar a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, alături de o fotografie cu o accidentare minoră din timpul partidei. Brazilianul a fost vizibil frustrat de arbitraj.

„Știu că nu se cuvine să mă enervez și să încasez un galben, dar se întâmplă oricât de neintenționat ar fi. Dar și astfel de intrări ar trebui să fie sancționate, poate chiar cu roșu.

Ce mă deranjează este că astfel de intrări îți pot aduce, uneori, zece luni de stat pe bancă!”, a transmis brazilianul, prin intermediul InstaStory.

În actuala stagiune, 2024-2025, Neymar a bifat 21 de apariții în tricoul lui Santos. Atacantul brazilian a înscris șase goluri și și-a trecut în cont trei assisturi. În prezent, valoarea sa de piață este estimată la doar 12 milioane de euro.