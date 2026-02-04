search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Rapid a urcat pe primul loc în Superligă, după victoria de la Sibiu. Momente grele pentru Cristi Manea

0
0
Publicat:

FC Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (1-0), marți seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 25-a.

Echipa Rapidului de la Sibiu FOTO Facebook FC Rapid
Echipa Rapidului de la Sibiu FOTO Facebook FC Rapid

Sibienii au început bine și au avut o bară prin Dragoș Albu (4) și un șut periculos, trimis de Eduard Florescu (15), dar s-au stins după primul gol, marcat de Denis Ciobotariu (26), după o pasă primită de la Constantin Grameni.

Rapid își putea majora avantajul, dar mingea șutată de Alexandru Dobre și deviată de un fundaș a trecut puțin pe lângă poartă (43).

Oaspeții au primit penalty după un fault comis de Luca Stancu la Claudiu Petrila, dar portarul Vlad Muțiu a apărat penalty-ul executat de Alexandru Dobre (60).

Rapid a reușit să se desprindă în min. 70, când Grameni a marcat cu o boltă de la 40 de metri, după o degajare greșită a lui Muțiu. Atacantul slovac Timotej Jambor (83) a închis tabela, pe contraatac, după o pasă de la Petrila.

Rapid și-a luat revanșa după eșecul din tur, cu 0-2.

Rapid a reușit a doua victorie consecutivă în deplasare și are trei succese în ultimele patru etape.

FC Hermannstadt a obținut doar două egaluri în ultimele sale zece meciuri de acasă.

În Superligă, marți s-au mai disputat jocurile Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia 1-0 și U Cluj - FC Argeș 3-1.

Și-a pierdut mama

Fundașul dreapta Cristi Manea, 28 de ani, trece prin momente grele. Săptămâna trecută și-a pierdut mama, chiar înainte de meciul giuleștenilor cu U Cluj (0-2). Din acest motiv, fundașul dreapta nu a putut juca cu ardelenii.

A revenit în lot pentru jocul cu Hermannstadt, din etapa 25, intermediară. Manea a intrat în minutul 79 al partidei de la Sibiu și a încheiat partida cu banderola de căpitan pe braț.

După fluierul de final al partidei, primul de la decesul mamei sale, Cristi Manea a izbucnit în lacrimi. A fost încurajat de câțiva coechipieri, apoi s-a dus în fața fanilor Rapidului care au făcut deplasarea la Sibiu.

Suporterii i-au strigat numele lui Manea, semn că sunt alături de jucătorul Rapidului în aceste clipe teribile din viața lui. Alături de Cristi, în fața galeriei au venit și ceilalți jucători, care au făcut scut în jurul lui, la propriu.

Coechipierii de la Rapid, în frunte cu Koljic, Vulturar și Keita, l-au îmbrățișat pe acesta. La scurte momente au venit și ceilalți, consolându-l pe Manea în fața peluzei.

Internaționalul român a rămas fără ambii părinți. Tatăl lui a murit în urmă cu 10 ani, pe când Manea evolua la Mouscron, în Belgia.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv
fanatik.ro
image
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Sora lui Mario Berinde, ameninţată! 'Știu tot ce faci, unde ieși'. Mesajele sunt îngrozitoare, e un coşmar
playtech.ro
image
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la bugetul lăsat de Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Andreea Marin e Zâna Bidgerton pentru Netflix captură de ecran (12) png
Andreea Marin e Zâna Bridgerton! I se potrivește stilul regal! Transformare uluitoare și imagini de epocă de vis
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței