Video Rapid a urcat pe primul loc în Superligă, după victoria de la Sibiu. Momente grele pentru Cristi Manea

FC Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (1-0), marți seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 25-a.

Sibienii au început bine și au avut o bară prin Dragoș Albu (4) și un șut periculos, trimis de Eduard Florescu (15), dar s-au stins după primul gol, marcat de Denis Ciobotariu (26), după o pasă primită de la Constantin Grameni.

Rapid își putea majora avantajul, dar mingea șutată de Alexandru Dobre și deviată de un fundaș a trecut puțin pe lângă poartă (43).

Oaspeții au primit penalty după un fault comis de Luca Stancu la Claudiu Petrila, dar portarul Vlad Muțiu a apărat penalty-ul executat de Alexandru Dobre (60).

Rapid a reușit să se desprindă în min. 70, când Grameni a marcat cu o boltă de la 40 de metri, după o degajare greșită a lui Muțiu. Atacantul slovac Timotej Jambor (83) a închis tabela, pe contraatac, după o pasă de la Petrila.

Rapid și-a luat revanșa după eșecul din tur, cu 0-2.

Rapid a reușit a doua victorie consecutivă în deplasare și are trei succese în ultimele patru etape.

FC Hermannstadt a obținut doar două egaluri în ultimele sale zece meciuri de acasă.

În Superligă, marți s-au mai disputat jocurile Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia 1-0 și U Cluj - FC Argeș 3-1.

Și-a pierdut mama

Fundașul dreapta Cristi Manea, 28 de ani, trece prin momente grele. Săptămâna trecută și-a pierdut mama, chiar înainte de meciul giuleștenilor cu U Cluj (0-2). Din acest motiv, fundașul dreapta nu a putut juca cu ardelenii.

A revenit în lot pentru jocul cu Hermannstadt, din etapa 25, intermediară. Manea a intrat în minutul 79 al partidei de la Sibiu și a încheiat partida cu banderola de căpitan pe braț.

După fluierul de final al partidei, primul de la decesul mamei sale, Cristi Manea a izbucnit în lacrimi. A fost încurajat de câțiva coechipieri, apoi s-a dus în fața fanilor Rapidului care au făcut deplasarea la Sibiu.

Suporterii i-au strigat numele lui Manea, semn că sunt alături de jucătorul Rapidului în aceste clipe teribile din viața lui. Alături de Cristi, în fața galeriei au venit și ceilalți jucători, care au făcut scut în jurul lui, la propriu.

Coechipierii de la Rapid, în frunte cu Koljic, Vulturar și Keita, l-au îmbrățișat pe acesta. La scurte momente au venit și ceilalți, consolându-l pe Manea în fața peluzei.

Internaționalul român a rămas fără ambii părinți. Tatăl lui a murit în urmă cu 10 ani, pe când Manea evolua la Mouscron, în Belgia.