Iubirea pentru dans și coșmarul lui Michael Flatley: Durere și un diagnostic aproape fatal

Michael Flatley luptă pentru viața sa. După ce-a învins o dată cancerul și trăiește, de ani buni, într-o durere nesfârșită, din cauza efortului inuman depus pe scenă, Lord of the Dance înfruntă acum un diagnostic cu potențial fatal.

Înainte de fiecare spectacol, Michael Flatley (64) obișnuia să îngenuncheze în spatele cortinei și să-i mulțumească lui Dumnezeu că l-a salvat de la o viață în care ar fi putut munci și-n ziua de azi, într-un frig pătrunzător. Da, Zeul dansului irlandez a trebuit să sape șanțuri, degerând la temperaturi negative, ca să se întrețină.

N-a câștigat decât mărunțiș până la 35 de ani, cu toate că a „muncit toată viața ca un câine”. Acum, Michael Flatley se lăfăie în cele 400 de milioane de dolari pe care le deține.

Diagnosticul primit chiar înainte de Crăciun l-a îngenunchiat pe cel care a depășit orice pronostic optimist și a continuat să danseze până la aproape 60 de ani, când vârsta pensionării dansatorilor irlandezi nu trece niciodată de 30.

Michael Flatley suferă de „un cancer agresiv”, după cum ne-a informat, pe 11 ianuarie, comunicatul de presă postat pe pagina oficială de Instagram a acestuia. Tigrul celtic se recuperează acum, avându-i la căpătâi pe soția Niamh (44) și pe fiul lor, Michael Jr. (15), în urma unei operații făcute deja și le cere fanilor săi, pe ton parcă șoptit, să se roage pentru el.

Michael Flatley: recordul Guiness pentru cele mai rapide picioare din lume

Cel care deține recordul Guiness pentru cele mai rapide picioare din lume – bate de 35 de ori pe secundă! – n-a îndrăgit dansul din prima, în ciuda insistențelor mamei și-a bunicii lui, care fuseseră amândouă campioane la dans irlandez. La numai patru ani, Michael Flatley prinsese deja mișcările de la mama Eilish și, la 11 ani, a fost dus cu forța la cursuri specializate.

„Am urât fiecare minut petrecut acolo. A trebuit să mă tragă de urechi ca să mă bage în sala de dans. Basebalul, skatingul, boxul, toate erau prioritare în fața dansului irlandez”, a recunoscut Michael Flatley. Ce l-a făcut să se răzgândească? Bunica lui din Irlanda, pe care a vizitat-o toată copilăria lui și care i-a insuflat dragostea pentru dans și pentru viață. „Bunica a avut cea mai mare influență asupra mea. Am păstrat tot timpul un scaun liber pentru ea la toate concertele mele…”, a dezvăluit recunoscător americanul de origine irlandeză Michael Flatley.

Treptat, Michael Flatley s-a îndrăgostit de dans și de muzica irlandeză, iar, la 17 ani, a câștigat Campionatul Mondial de Dans în Dublin. Dar n-a fost de-ajuns cât să se poată întreține. Nici măcar când a început să plece în turnee cu trupa The Chieftains, în care dansa și cânta la flaut, n-a reușit să câștige destui bani.

Abia peste 10 ani, Michael Flatley a putut renunța la săpat șanțuri, ca să se concentreze exclusiv pe pasiunea lui. În 1994, i s-a propus să joace rolul principal într-un moment artistic, de șapte minute, pe scena Eurovision din Dublin. Și, spre uimirea tuturor, dansul lui a devenit un adevărat fenomen peste noapte. Mișcările lui electrizante l-au transformat în superstar. După ce-a fost, timp de un an, coregraful-șef și dansator în Riverdance, Michael Flatley și-a format propria trupă, Lord of the Dance, cu care a susținut spectacole sell-out în întreaga lume și-a câștigat averea binemeritată.

„Nu-i ușor să te faci cunoscut, să-ți lași amprenta în lume. Am muncit ca un câine zi și noapte. Acum nu trebuie să-mi mai fac griji în privința banilor, dar alt stres a înlocuit grija de-a nu avea cu ce să-mi plătesc facturile”, spunea cu ani în urmă. Și mare dreptate avea! Prima lui căsnicie, cu poloneza Beata, s-a dus pe apa sâmbetei din simplul motiv că el s-a dedicat atât de mult carierei. Apoi, și-a găsit din nou fericirea în dragoste, alături de actuala lui soție Niamh O’Brien, însă au apărut alte probleme.

Trupul lui atât de solicitat pe scenă a început să se resimtă. „Mi-am distrus corpul dansând. Nu pot spune că n-am fost avertizat de medici la fel de bine cum nu pot spune că nu mi-a plăcut fiecare moment care m-a adus în starea de-acum”, a recunoscut cel care și-a asigurat picioarele pentru 40 de milioane de dolari și care a fost nevoit să se retragă din activitate în 2017, la 59 de ani, din cauza unei accidentări. „Simt tot timpul durere. Trăiesc în agonie”, explică fostul dansator care are leziuni permanente la coloana vertebrală și picioare. Însă a reușit să-și facă un prieten din durere.

Așa spune el. N-a avut încotro în dansul de performanță. Sângerezi pentru fiecare salt, scrâșnești din dinți la fiecare încordare. Respiri în ritmul muzicii și trăiești pentru ea. „Empatizez cu oricine stă în pat și înfruntă un viitor nesigur. Este, cu siguranță, un loc înfricoșător în care să te afli”, a spus Flatley, făcând referire la sperietura pe care a tras-o în 2003, când a avut cancer de piele.

Melanomul malign de pe fața lui a fost descoperit dintr-o întâmplare. Un telespectator, supraviețuitor al cancerului și el, l-a observat în timp ce Michael oferea un interviu la MTV, după show-ul aniversar Lord of the Dance din Las Vegas. Omul respectiv a reușit să dea de asistentul personal al dansatorului și să-i propună ca Flatley să-și verifice la medic pata maronie de pe obraz. A făcut asta și simplul gest i-a salvat viața. Dacă se urca în avionul care urma să-l ducă atunci în Barbados, pentru un show, și întârzia vizita la medic cu câteva săptămâni, nu se mai putea face nimic pentru el.

Un text de Alexandra Rotărescu

Foto: Getty