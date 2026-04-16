Real Madrid și-a ieșit din minți, după eliminarea din Liga Campionilor. La fel ca rivala Barcelona, acuză arbitrajul

Se cunosc semifinalele Ligii Campionilor la fotbal: PSG - Bayern Munchen și Atletico Madrid - Arsenal Londra, după ce miercuri seară au avut loc partidele-retur ale ultimelor două sferturi de finală.

Camavinga a fost eliminat ușor, spun spaniolii FOTO EPA
Camavinga a fost eliminat ușor, spun spaniolii FOTO EPA

Bayern Munchen s-a calificat dramatic în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 4-3 (2-3), miercuri seara, pe Allianz Arena, în manșa secundă a sferturilor de finală. După ce au câștigat pe Bernabeu cu 2-1, bavarezii s-au impus și pe teren propriu, prin două goluri marcate pe final, după ce au fost conduși de trei ori de Real Madrid. Aleksandar Pavlovic (6), Harry Kane (38), Luis Diaz (89), Michael Olise (90+4) au înscris pentru Bayern, într-un meci foarte spectaculos, mai ales în prima repriză, în timp ce pentru iberici au punctat Arda Guler (1, 29) și Kylian Mbappe (44).

Meciul a început practic de la scorul de 1-0 pentru Real, turcul Arda Guler marcând după numai 34 de secunde, în urma unei gafe comise de portarul Neuer. Bayern nu s-a pierdut cu firea și a egalat repede, prin Pavlovic (6), la un corner executat de Kimmich, profitând și de eroarea lui Lunin, care era dincolo de linia porții. Real Madrid a făcut 2-1, Arda Guler înscriind spectaculos din lovitură liberă de la 24 de metri, în vinclul porții lui Neuer, care a intervenit tardiv. Lovitura liberă a părut ușor acordată pentru madrileni. Lunin nu a mai avut replică la mingea trimisă din careu de Harry Kane (38), găsit liber de Upamecano. Madrilenii au fost periculoși pe contre în finalul primei reprize, însă Vinicius (41) a trimis în bară. Un minut mai târziu, la o fază la care Stanisic a părut faultat, Real a pornit pe contraatac, iar Mbappe a marcat simplu din pasa lui Vinicius (42).

Bayern, a 22-a semifinală

În repriza secundă s-a jucat mai așezat, dar Bayern a controlat jocul fără probleme, având numeroase ocazii de gol. În min. 86, s-a petrecut o fază care a avut un impact asupra rezultatului final: Camavinga l-a faultat pe Kane în jumătatea adversă, dar nu a lăsat mingea și a primit al doilea cartonaș galben. Bayern a simțit momentul favorabil și a profitat, marcând prin Luis Diaz, cu un șut de la 18 metri, deviat ușor de Eder Militao (89). Echipa antrenată de Vincent Kompany a mai punctat o dată, pe contraatac, prin Olise (90+4), cu un șut la vinclu. În semifinale, Bayern o va înfrunta pe deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, care a eliminat-o pe Liverpool (2-0 și 2-0). Bayern, care fusese eliminată de Real Madrid de patru ori consecutiv (2014, 2017, 2018, 2024), va juca a 22-a sa semifinală în competiție.

Neuer, păcăliciul meciului

Pe cât de bun a fost Manuel Neuer în prima manșă a „sfertului” cu Real, de pe „Santiago Bernabeu”, pe atât de modest s-a prezentat miercuri seară, în returul de la „Allianz Arena”. În secunda 35 a partidei a vrut să-i paseze unui coechipier, dar balonul a ajuns la Arda Guler, care de la 30 de metri l-a expediat în poarta goală. Apoi, la o lovitură liberă acordată pentru un fault inexistent al lui Laimer la Brahim (min. 29), Neuer s-a plasat greșit, nu și-a calculat pașii și același Guler l-a învins din nou, pentru 1-2. După fluierul final, portarul în vârstă de 40 de ani și-a recunoscut vina, dar numai la primul gol. „Am comis o greșeală porcească”, a admis campionul mondial din 2014. Presa nu l-a iertat. „Ce greșeală! O pasă extrem de neglijentă la primul gol al lui Arda Guler. Și nici la al doilea n-a arătat bine”, a comentat tabloidul Bild. Nota celor de la Sport 1, ca și a acelora de la Bild: 4,5 (foarte slab). Coechipierul Joshua Kimmich n-a vrut să-și critice coechipierul direct și a folosit pluralul: „Nu am fost în cea mai bună formă azi. Am făcut multe greșeli”. Directorul executiv Max Eberl a comentat și el gafa din debut a portarului bavarez: „Desigur, nu este ceea ce ne-am imaginat noi sau ceea ce și-a imaginat Manuel. Dar într-un meci ești eroul, iar în următorul ești «prostul»”. Totodată, Eberl a recunoscut că Bayern nu i s-a făcut lui Neuer nicio ofertă de prelungire a contractului scadent în vară: „A baza o prelungire a contractului pe o pasă greșită nu este stilul nostru. Dar, într-adevăr, nu i-am făcut până acum nicio ofertă”.

Spaniolii sunt siguri că au găsit-o pe iubita lui Kylian Mbappé. Actrița a fost vedetă într-un serial Netflix

Guler, eliminat

La sfârșit, Real, deținătoarea recordului de trofee în competiție (15), a atacat arbitrul, așa cum făcuse cu o zi mai devreme Barcelona. În scandalul de după fluierul final, Arda Guler, care a înscris două goluri de generic pe Allianz Arena, a primit cartonaș roșu. „Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!", i-a strigat Arda Guler lui Slavko Vincic, iar arbitrul sloven i-a arătat direct cartonașul roșu. Imediat după, fotbalistul turc s-a dus în fața fanilor lui Real Madrid pentru a-și cere scuze, deși a fost cel mai bun jucător al echipei și a înscris două goluri superbe. Slovenul Slavko Vincic este unul dintre cei mai apreciați arbitri la nivel internațional. El a condus la centru, printre altele, finala UEFA Champions League 2023/2024, Borussia Dortmund - Real Madrid 0-2. Antrenorul Alvaro Arbeloa nu și-a ascuns dezamăgirea după eliminarea lui Real Madrid din Liga Campionilor. Incidentul-cheie are legătură cu eliminarea lui Camavinga, când scorul general era egal (4-4), înainte de golurile marcate de Diaz și Olise. „Este incredibil”, a spus Arbeloa. „Nimeni nu poate explica cum poate fi eliminat un jucător pentru un incident ca acesta. Arbitrul a stricat meciul. Când pierzi un meci ca acesta, nimeni nu poate fi fericit. Ceea ce s-a întâmplat este nedrept”.

Sezon fără trofeu?

După eliminarea din Champions League, Real Madrid pare că a rămas fără obiectiv pe final de sezon, deși se mai joacă încă mai bine de o lună. Real Madrid poate termina sezonul fără trofeu câștigat. Madrilenii mai au de disputat șapte partide din acest sezon, toate în campionat. Un campionat, însă, care pare câștigat deja de Barcelona. Catalanii au nu mai puțin de nouă puncte peste Real Madrid, care n-a bătut în ultimele două etape din La Liga, și, chiar dacă este programat un „El Clasico” peste patru etape, diferența de puncte pare greu de recuperat. Barcelona a ieșit și ea din Champions League în sferturi, unde a pierdut cu Atletico Madrid, astfel că nu are programul mai încărcat decât Real Madrid. Eliminarea pare să-i fi decis soarta „principalului” Alvaro Arbeloa (43 de ani). Acesta ar urma să continue pe banca echipei doar până la finalul sezonului, iar ulterior va fi înlocuit, anunță The Athletic. Florentino Perez (79 de ani) ar avea în minte mai multe nume de antrenori, iar o decizie va fi luată după terminarea campionatului.

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
stirileprotv.ro
image
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
gandul.ro
image
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
mediafax.ro
image
Consiliera de stat a lui Ilie Bolojan, învinsă într-un dosar în care s-a contestat o executare silită. Ce daune morale solicitase Cristina Pocora
fanatik.ro
image
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Unde e bine să schimbi bani în Egipt. Câtă nevoie ai de cash dacă mergi în vacanță
playtech.ro
image
S-au înțeles! Gică Hagi va fi votat AZI noul selecționer al României: când va fi prezentat oficial și ce clauze are în contractul cu FRF
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
SURSE Filiera PNL din jurul lui Nicușor Dan. Enigma fotografiilor trucate în campanie
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării
click.ro
image
16 aprilie, ziua în care s-a născut Charlie Chaplin, primul superstar al Hollywoodului. „Eram unic şi, fără falsă modestie, un maestru“. Ce i-a spus Albert Einstein
click.ro
image
Zodiile care vor fi ferite de toate relele, între 18 și 23 aprilie. Divinitatea le apără și le ajută să iasă la liman victorioase
click.ro
Meghan la bucătărie, Profimedia (3) jpg
Meghan, o ipocrită! În branduri din cap până în picioare, vrea să fie credibilă când hrănește persoanele fără adăpost cu bijuterii de zeci de mii de dolari
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
