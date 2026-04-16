Real Madrid și-a ieșit din minți, după eliminarea din Liga Campionilor. La fel ca rivala Barcelona, acuză arbitrajul

Se cunosc semifinalele Ligii Campionilor la fotbal: PSG - Bayern Munchen și Atletico Madrid - Arsenal Londra, după ce miercuri seară au avut loc partidele-retur ale ultimelor două sferturi de finală.

Bayern Munchen s-a calificat dramatic în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 4-3 (2-3), miercuri seara, pe Allianz Arena, în manșa secundă a sferturilor de finală. După ce au câștigat pe Bernabeu cu 2-1, bavarezii s-au impus și pe teren propriu, prin două goluri marcate pe final, după ce au fost conduși de trei ori de Real Madrid. Aleksandar Pavlovic (6), Harry Kane (38), Luis Diaz (89), Michael Olise (90+4) au înscris pentru Bayern, într-un meci foarte spectaculos, mai ales în prima repriză, în timp ce pentru iberici au punctat Arda Guler (1, 29) și Kylian Mbappe (44).

Meciul a început practic de la scorul de 1-0 pentru Real, turcul Arda Guler marcând după numai 34 de secunde, în urma unei gafe comise de portarul Neuer. Bayern nu s-a pierdut cu firea și a egalat repede, prin Pavlovic (6), la un corner executat de Kimmich, profitând și de eroarea lui Lunin, care era dincolo de linia porții. Real Madrid a făcut 2-1, Arda Guler înscriind spectaculos din lovitură liberă de la 24 de metri, în vinclul porții lui Neuer, care a intervenit tardiv. Lovitura liberă a părut ușor acordată pentru madrileni. Lunin nu a mai avut replică la mingea trimisă din careu de Harry Kane (38), găsit liber de Upamecano. Madrilenii au fost periculoși pe contre în finalul primei reprize, însă Vinicius (41) a trimis în bară. Un minut mai târziu, la o fază la care Stanisic a părut faultat, Real a pornit pe contraatac, iar Mbappe a marcat simplu din pasa lui Vinicius (42).

Bayern, a 22-a semifinală

În repriza secundă s-a jucat mai așezat, dar Bayern a controlat jocul fără probleme, având numeroase ocazii de gol. În min. 86, s-a petrecut o fază care a avut un impact asupra rezultatului final: Camavinga l-a faultat pe Kane în jumătatea adversă, dar nu a lăsat mingea și a primit al doilea cartonaș galben. Bayern a simțit momentul favorabil și a profitat, marcând prin Luis Diaz, cu un șut de la 18 metri, deviat ușor de Eder Militao (89). Echipa antrenată de Vincent Kompany a mai punctat o dată, pe contraatac, prin Olise (90+4), cu un șut la vinclu. În semifinale, Bayern o va înfrunta pe deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, care a eliminat-o pe Liverpool (2-0 și 2-0). Bayern, care fusese eliminată de Real Madrid de patru ori consecutiv (2014, 2017, 2018, 2024), va juca a 22-a sa semifinală în competiție.

Neuer, păcăliciul meciului

Pe cât de bun a fost Manuel Neuer în prima manșă a „sfertului” cu Real, de pe „Santiago Bernabeu”, pe atât de modest s-a prezentat miercuri seară, în returul de la „Allianz Arena”. În secunda 35 a partidei a vrut să-i paseze unui coechipier, dar balonul a ajuns la Arda Guler, care de la 30 de metri l-a expediat în poarta goală. Apoi, la o lovitură liberă acordată pentru un fault inexistent al lui Laimer la Brahim (min. 29), Neuer s-a plasat greșit, nu și-a calculat pașii și același Guler l-a învins din nou, pentru 1-2. După fluierul final, portarul în vârstă de 40 de ani și-a recunoscut vina, dar numai la primul gol. „Am comis o greșeală porcească”, a admis campionul mondial din 2014. Presa nu l-a iertat. „Ce greșeală! O pasă extrem de neglijentă la primul gol al lui Arda Guler. Și nici la al doilea n-a arătat bine”, a comentat tabloidul Bild. Nota celor de la Sport 1, ca și a acelora de la Bild: 4,5 (foarte slab). Coechipierul Joshua Kimmich n-a vrut să-și critice coechipierul direct și a folosit pluralul: „Nu am fost în cea mai bună formă azi. Am făcut multe greșeli”. Directorul executiv Max Eberl a comentat și el gafa din debut a portarului bavarez: „Desigur, nu este ceea ce ne-am imaginat noi sau ceea ce și-a imaginat Manuel. Dar într-un meci ești eroul, iar în următorul ești «prostul»”. Totodată, Eberl a recunoscut că Bayern nu i s-a făcut lui Neuer nicio ofertă de prelungire a contractului scadent în vară: „A baza o prelungire a contractului pe o pasă greșită nu este stilul nostru. Dar, într-adevăr, nu i-am făcut până acum nicio ofertă”.

Guler, eliminat

La sfârșit, Real, deținătoarea recordului de trofee în competiție (15), a atacat arbitrul, așa cum făcuse cu o zi mai devreme Barcelona. În scandalul de după fluierul final, Arda Guler, care a înscris două goluri de generic pe Allianz Arena, a primit cartonaș roșu. „Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!", i-a strigat Arda Guler lui Slavko Vincic, iar arbitrul sloven i-a arătat direct cartonașul roșu. Imediat după, fotbalistul turc s-a dus în fața fanilor lui Real Madrid pentru a-și cere scuze, deși a fost cel mai bun jucător al echipei și a înscris două goluri superbe. Slovenul Slavko Vincic este unul dintre cei mai apreciați arbitri la nivel internațional. El a condus la centru, printre altele, finala UEFA Champions League 2023/2024, Borussia Dortmund - Real Madrid 0-2. Antrenorul Alvaro Arbeloa nu și-a ascuns dezamăgirea după eliminarea lui Real Madrid din Liga Campionilor. Incidentul-cheie are legătură cu eliminarea lui Camavinga, când scorul general era egal (4-4), înainte de golurile marcate de Diaz și Olise. „Este incredibil”, a spus Arbeloa. „Nimeni nu poate explica cum poate fi eliminat un jucător pentru un incident ca acesta. Arbitrul a stricat meciul. Când pierzi un meci ca acesta, nimeni nu poate fi fericit. Ceea ce s-a întâmplat este nedrept”.

Sezon fără trofeu?

După eliminarea din Champions League, Real Madrid pare că a rămas fără obiectiv pe final de sezon, deși se mai joacă încă mai bine de o lună. Real Madrid poate termina sezonul fără trofeu câștigat. Madrilenii mai au de disputat șapte partide din acest sezon, toate în campionat. Un campionat, însă, care pare câștigat deja de Barcelona. Catalanii au nu mai puțin de nouă puncte peste Real Madrid, care n-a bătut în ultimele două etape din La Liga, și, chiar dacă este programat un „El Clasico” peste patru etape, diferența de puncte pare greu de recuperat. Barcelona a ieșit și ea din Champions League în sferturi, unde a pierdut cu Atletico Madrid, astfel că nu are programul mai încărcat decât Real Madrid. Eliminarea pare să-i fi decis soarta „principalului” Alvaro Arbeloa (43 de ani). Acesta ar urma să continue pe banca echipei doar până la finalul sezonului, iar ulterior va fi înlocuit, anunță The Athletic. Florentino Perez (79 de ani) ar avea în minte mai multe nume de antrenori, iar o decizie va fi luată după terminarea campionatului.