Real Madrid, înfrângere rușinoasă cu o codașă din Spania. Barcelona poate lua avansul decisiv

Real Madrid avea șansa de a se apropia la un singur punct de Barcelona, mai ales că liderul are meci greu, de la ora 22.00, cu Atletico Madrid. Însă Los Blancos s-au făcut de râs cu Mallorca și, în cazul unei victorii a catalanilor, își pot lua practic adio de la titlul de campioană a Spaniei.

Real Madrid a ratat doua ocazii bune prin Mbappe la mijlocul reprizei întâi, în timp ce gazdele au replicat spre finalul primei părți a meciului. Mallorca a dat lovitura prin Morlanes, care, scăpat din marcaj de Camavinga, a fructificat o centrare a lui Maffeo.

Golul egalizator al madrilenilor a venit în minutul 88, când Eder Militao, revenit după o accidentare gravă, a marcat cu capul, dintr-un corner executat de Trent Alexander-Arnold. Însă Real Madrid s-a văzut răpusă în minutele de prelungire, când Vedat Muriqi, scăpat liber în careu, a marcat golul victoriei pentru Mallorca.

Real Madrid așteaptă cu sufletul la gură un succes al concitadinei Atletico în fața Barcelonei, pentru a păstra contactul de liderul din LaLiga. Catalanii pot lua însă o opțiune importantă pentru câștigarea titlului, dacă vor reuși să răpună echipa lui Diego Simeone.