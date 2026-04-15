LIVE TEXT Liga Campionilor, sferturile de finală: Real Madrid a marcat după 50 de secunde

Fără prea mari șanse la titlu în Spania, Real Madrid își joacă tot sezonul în cele 90 de minute de la Munchen. Astă-seară se dispută ultimele două partide din sferturile de finală Champions League: Bayern Munchen - Real Madrid (în tur 2-1) și Arsenal - Sporting (în tur 1-0).

Liga Campionilor la fotbal - sferturile de finală (retur)

Miercuri

Arsenal Londra - Sporting Lisabona 0-0 / LIVE (1-0)

Bayern Munchen - Real Madrid 1-1 / LIVE (2-0)

Pavlovic (6) / PavArda Guler (1)

Marți

Atletico Madrid - Barcelona 1-2 (în tur, 2-0)

Lookman (31) / Yamal (4), F. Torres (24)

Liverpool - PSG 0-2 (0-2)

Dembele (73, 90+1)

Real Madrid este neînvinsă în ultimele patru deplasări pe terenul lui Bayern (3 victorii, 1 egal). În era Bundesliga (din 1963-64), doar două echipe au reușit să rămână neînvinse în cinci deplasări consecutive la Bayern: Werder Bremen (5 rezultate consecutive între 1989-1992 și 2007-2010) și 1. FC Köln (5 rezultate consecutive între 2003-2010).

Succesul obținut pe Bernabéu a fost al 23-lea al bavarezilor în deplasare în prima manșă a unui duel eliminatoriu din Cupa Europeană/UEFA Champions League. Din precedentele 22 de astfel de situații, Bayern a fost eliminat o singură dată – în optimile de finală din 2010-11, când a cedat la goluri înscrise în deplasare în fața lui Internazionale (1-0 în deplasare, 3-2 acasă).

Real Madrid deține recordul de participări în semifinalele Cupei Europene/UEFA Champions League (33 de apariții). Dacă va fi eliminată în această fază, „Regala" va fi ratat accesul în semifinale de două ori în ultimele două sezoane (2023-24 și 2024-25) – la fel de des ca în cele 14 ediții precedente la un loc, din perioada 2010-11 până în 2023-24.