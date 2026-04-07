LIVE TEXT Încep sferturile de finală în Champions League 2026. Programul meciurilor și favoritele din acest an

Liga Campionilor la fotbal - ediția 2026 a ajuns în faza sferturilor de finală.

Programul meciurilor din sferturile UCL 2026

Liga Campionilor la fotbal programează marți primele două meciuri din sferturile de finală. Sunt partidele-tur.

Marți

Real Madrid - Bayern Munchen 22:00

Sporting Lisabona - Arsenal Londra 22:00

Miercuri

Barcelona - Atletico Madrid 22:00

PSG - Liverpool 22:00

Duel tare pe „Barnabeu”

Real Madrid venea după cinci victorii consecutive în competițiile oficiale, înainte să fie învinsă cu 2-1 de Mallorca în La Liga, sâmbătă, rezultat care a făcut ca madrilenii să ajungă la șapte puncte în spatele liderului Barcelona. Real se află la a 22-a prezență în sferturile UCL, însă pedigree-ul Los Blancos este incontestabil, având un record de 17 calificări în semifinale din aceste faze. Bayern este singura echipă cu mai multe prezențe în sferturile UCL decât Madrid (24), dar acest lucru nu garantează succesul, deoarece nicio altă echipă nu a fost eliminată mai des la acest nivel decât campioana Europei de șase ori (10)!

Când aflăm semifinalele

Semifinalele se stabilesc după jocurile-retur din sferturile de finală, programate pe 14 aprilie (Atletico Madrid - Barcelona și Liverpool - PSG) și pe 15 aprilie (Bayern Munchen - Real Madrid și Arsenal Londra - Sporting Lisabona).

Care sunt favoritele sferturilor Champions League

La casele de pariuri, Arsenal are prima șansă, cu o cotă de 3,2. „Tunarii” n-au câștigat niciodată trofeul. Trupa londoneză este urmată de liderul din Germania, Bayern Munchen, de cel din Spania, Barcelona, și de cel din Franța, PSG - campioana en-titre. Cea mai titrată echipă din Ligă, cu 15 trofee, Real Madrid are doar a 6-a șansă, potrivit bookmakerilor. Liverpool, Atletico Madrid și Sporting Lisabona sunt cel mai slab clasate.