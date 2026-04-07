Reacții în lume și acasă după dispariția lui Mircea Lucescu. Mutu: „L-am admirat prea mult afară și prea puțin în România”

Adrian Mutu (47 de ani), recordmentul de goluri la echipa națională, cu 35 de reușite, a comentat moartea marelui Mircea Lucescu (80 de ani).

UPDATE. FRF a anunțat pe site-ul oficial dispariția fostului selecționer. Procesul de numire a noului selețcioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

UPDATE. Publicația „La Gazzetta dello Sport” deschide ediția online cu titlul: „A murit Mircea Lucescu, un vizionar al fotbalului. A antrenat echipele Pisa, Inter și Brescia”. Tehnicianul a mai pregătit-o în Italia pe Reggiana, în 1996.

„Nu l-am avut antrenor. A fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum, care ne-a reprezentati cu brio și cu cinste pe unde a fost.

Eu am ajus în Italia, la Inter Milano, după plecarea lui de la echipă. Un punct de reper pentru fotbalul românesc.

Un antrenor cu A mare. Toți am vrea să avem rezultatele lui. L-am admirat prea mult afară și prea puțin în România”, a declarat piteșteanul, în studioul Digi Sport.

Ilie Dumitrescu (57 de ani), rival al dinamoviștilor lui Lucescu în perioada în care juca la Steaua, a stat de vorbă cu fostul selecționer la Instanbul, înaintea barajului cu Turcia, de pe 26 martie: „E o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. Și-a pus amrenat asupra fotbalului românesc și românesc.

Am stat în hotel la Istanbul cu Mircea Lucescu. Cunoaștea în detaliu orice jucător, cu calități și cu defecte. Energia pe care oavea, pozitivă, și încrederea pe care a încercat să o transmită juaătorilor.

Este foarte greu să accept că nu mai este, după acel dialogul, și în aeroport, după meci. Trebuie să-i mulțumim că a rămas alături de echipa națională.

A dat totul pentru fotbal. A demonstrat că și după problemele medicale a rămas aici, unde a fost viața lui. Suntem alături de Răzvan Lucescu și de doamna Neli”.

Ionuț Badea (50 de an), fost antrenor secund la națională, a spus în studioiul Digi: „Un maestru care a influențat fotbalul. Am fost o săptămână la Donețk. Ne-a părăsit un microunivers”.