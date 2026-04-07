Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Reacții în lume și acasă după dispariția lui Mircea Lucescu. Mutu: „L-am admirat prea mult afară și prea puțin în România”

Adrian Mutu (47 de ani), recordmentul de goluri la echipa națională, cu 35 de reușite, a comentat moartea marelui Mircea Lucescu (80 de ani)

Gazetta dello Sport, cu Mircea Lucescu FOTO Captură foto
Gazetta dello Sport, cu Mircea Lucescu FOTO Captură foto

UPDATE. FRF a anunțat pe site-ul oficial dispariția fostului selecționer. Procesul de numire a noului selețcioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

UPDATE. Publicația „La Gazzetta dello Sport” deschide ediția online cu titlul: „A murit Mircea Lucescu, un vizionar al fotbalului. A antrenat echipele Pisa, Inter și Brescia”. Tehnicianul a mai pregătit-o în Italia pe Reggiana, în 1996.

Nu l-am avut antrenor. A fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum, care ne-a reprezentati cu brio și cu cinste pe unde a fost.

Eu am ajus în Italia, la Inter Milano, după plecarea lui de la echipă. Un punct de reper pentru fotbalul românesc.

Un antrenor cu A mare. Toți am vrea să avem rezultatele lui. L-am admirat prea mult afară și prea puțin în România”, a declarat piteșteanul, în studioul Digi Sport.

Ilie Dumitrescu (57 de ani), rival al dinamoviștilor lui Lucescu în perioada în care juca la Steaua, a stat de vorbă cu fostul selecționer la Instanbul, înaintea barajului cu Turcia, de pe 26 martie: „E o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. Și-a pus amrenat asupra fotbalului românesc și românesc.

Am stat în hotel la Istanbul cu Mircea Lucescu. Cunoaștea în detaliu orice jucător, cu calități și cu defecte. Energia pe care oavea, pozitivă, și încrederea pe care a încercat să o transmită juaătorilor.

Este foarte greu să accept că nu mai este, după acel dialogul, și în aeroport, după meci. Trebuie să-i mulțumim că a rămas alături de echipa națională.

A dat totul pentru fotbal. A demonstrat că și după problemele medicale a rămas aici, unde a fost viața lui. Suntem alături de Răzvan Lucescu și de doamna Neli”.

Ionuț Badea (50 de an), fost antrenor secund la națională, a spus în studioiul Digi: „Un maestru care a influențat fotbalul. Am fost o săptămână la Donețk. Ne-a părăsit un microunivers”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
A murit marele Mircea Lucescu. Fostul selecționer și antrenor avea 80 de ani
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
fanatik.ro
image
Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor ’80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Dărâmat! Gică Hagi a început să plângă, după moartea lui Mircea Lucescu: "Vă rog frumos!"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
prosport.ro
image
Cele trei zile din Săptămâna Mare în care nu este bine să speli
playtech.ro
image
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu! Cavoul familiei a costat o avere
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Declarația lui Lasconi la DIICOT. Cine sunt sfetnicii cu care a decis să publice pozele false
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
FotoJet (65) jpg
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Poveste impresionantă: un bărbat fără adăpost a fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!