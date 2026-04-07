search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În timp ce Mircea Lucescu agonizează pe patul de spital, fostul său rival se interesează zilnic despre starea lui: „Mă rog în fiecare moment pentru el”

0
0
Publicat:

Mircea Lucescu (80 de ani) se află în comă indusă la ATI, după ce vineri, 3 aprilie, a suferit un infarct miocardic acut la Spitalul Universitar de Urgență din București. „Il Luce” se află internat de pe 29 martie, când a leșinat în cantonamentul echipei naționalei și a fost dus de urgență la spital.

Dinu și Lucescu, în centru, pe când erau colegi FOTO Arhiva foto

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis astăzi informații de ultimă oră despre starea lui „Il Luce”, aflat în comă de duminică dimineața după ce a suferit un infarct miocardic acut.

Mircea Lucescu a fost supus unei „investigații CT complexe” care a relevat două aspecte grave: „multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale” și „focare de tromboembolism pulmonar”.

Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

- Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe;

- Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia;

- La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar;

- Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informații publice”, a comunicat Spitalul Universitar în cazul lui Mircea Lucescu.

„A avut și o suferință colaterală”

Fostul selecționer al României a fost vizitat în ultimele zile de familie și apropiați și nu au mai existat schimbări în privința stării sale de sănătate. Fostul selecționer nu poate comunica și luptă pentru viața lui.

Cornel Dinu (77 de ani) i-a fost rival de-o viață al lui Mircea Lucescu. În timp ce Dinu era căpitan la Dinamo, Lucescu deținea banderola la echipa națională. Multă vreme, cei s-au jignit prin presă și nu și-au vorbit ani la rând, mai ales când erau antrenori la Dinamo, respectiv la Rapid, în dar în ultima perioadă și-au normalizat relațiile. Lucescu l-a vizitat acasă pe Dinu, încercând să-l scoată din depresie.

Acum, Dinu spune că primește zilnic informații despre ceea ce se întâmplă cu fostul său coleg. Cel alintat „Procurorul” are multe cunoștințe printre doctori.

Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar. Coincidența face ca una dintre doctorițele de acolo să fie verișoară primară cu nora mea. Și mă ține în fiecare la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public.

Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie, indiferent de ce va reprezenta viitorul din punctul de vedere al existenței sale. (n.r. – Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru Mircea Lucescu) Bineînțeles. Și pentru medicii care trebuie să folosească cele mai eficient practici ca să îl poată readuce la normal.

Problema la el e că a avut și o suferință colaterală, care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât.

Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare. E greu de comentat. Cei din afară poate sunt cei mai îndreptățiți să dea un verdict din acest punct de vedere.

Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Soluția ECMO, amânată

Investigația CT, care a relevat probleme medicale mai adânci, face și mai greu de luat decizia implantării dipozitivului ECMO (Oxigenare prin membrană extracorporală), o metodă medicală avansată. 

Prin folosirea ECMO, acest procedeu preia temporar rolul inimii, cât timp sângele este scos din organism și apoi trecut printr-un aparat care oxigenează, apoi reintrodus în corp.

Este o metodă folosită pentru persoanele aflate la Terapie Intensivă, atunci când situația este una critică. Este important de menționat că ECMO nu tratează boala propriu-zisă, ci doar ajută organismul să se refacă.

ECMO a fost folosită în special în perioada pandemiei, atunci când plămânii persoanelor cu COVID-19 au fost extrem de afectați. La nivel global, mii de pacienți au fost tratați astfel în acea perioadă.

Potrivit rapoartelor, rata de supraviețuire a fost de aproximativ 40–60%. Rezultatele au fost mai bune în rândul pacienților mai tineri și acolo unde ECMO a început la timp.

În ultimele ore, medicii din cadrul Spitalului Universitar București au ținut legătura cu Marius Andronache, un cardiolog român care profesează în Franța. Acesta este specializat pe probleme cardiace complexe.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
