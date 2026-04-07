Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI. Rogobete: „Prognosticul este rezervat și nu aș vrea să speculăm”

Mircea Lucescu se află în stare critică și este îngrijit la terapie intensivă, a informat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Tot ce vă pot comunica este că în momentul de față este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Alexandru Rogobete a evitat să ofere mai multe detalii privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) au informat că în cursul zilei de luni a avut loc o întrunire a echipelor medicale care îl îngrijesc pe fostul selecționer (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), la care a participat și un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei, precum și apropiați ai pacientului.

„În cursul zilei de mâine (n.r. marți) starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, a comunicat SUUB.

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), în traducere „Oxigenare prin membrană extracorporală”, este o metodă medicală avansată de susținere a vieții, utilizată în situații critice, atunci când plămânii sau inima nu mai pot funcționa corespunzător.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie după ce a făcut un episod de rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.