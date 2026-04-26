Necazurile se țin lanț de Răzvan Lucescu. Antrenorul, împietrit după eșecul din finala Cupei Greciei: „O perioadă întunecată și o noapte rușinoasă!”

Răzvan Lucescu a reacționat după ce PAOK a pierdut finala Cupei Greciei în fața lui OFI Crete. Meciul, jucat la Volos, s-a terminat 3-2 pentru adversari după prelungiri, golul decisiv venind din penalty în ultimele secunde ale primei reprize suplimentare.

După cele 90 de minute, scorul era 2-2. PAOK a început bine și a deschis scorul rapid, în minutul 15, dar OFI Creta a revenit și a marcat de două ori, întorcând rezultatul. Echipa lui Lucescu a reușit totuși să egaleze dramatic în prelungirile reprizei a doua și a dus meciul în extra-time.

La final, Lucescu a spus pe scurt că diferența s-a făcut la greșeli: echipa sa a făcut două erori importante, iar adversarii au știut să profite de ele.

„E o noapte neagră pentru noi. Am dominat, dar la prima fază ne-am pierdut încrederea. Am pierdut controlul jocului, după care am primit gol fără ca OFI să domine. E greşeala noastră. Le facem un corner cadou şi un penalty. Când lucrurile nu merg în favoarea ta, nu merge absolut nimic. E păcat, e o perioadă proastă pentru noi. A fost un meci influenţat de foarte multe accidentări, nu a fost o situaţie obişnuită!”, a declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a avut un discurs mult mai apăsat după meci, spunând că înfrângerea este greu de acceptat și chiar rușinoasă pentru echipa sa. Vizibil afectat, a recunoscut că îi vine foarte greu să explice ce s-a întâmplat și să își găsească cuvintele după un asemenea rezultat.

„Este o perioadă întunecată. Am reușit să preluăm conducerea și, în loc să controlăm meciul, am fost egalați. Apoi, de nicăieri, am primit un al doilea gol. Am marcat pe final, dar apoi a venit penalty-ul din prelungiri. Este o înfrângere rușinoasă, o noapte rușinoasă. Este o perioadă proastă, o perioadă întunecată. Nu știu ce să spun, avem accidentările, nu știu ce să spun!”, a mai spus Răzvan Lucescu, citat de grecii de la gazzetta.gr.

La conferința de presă de după meci, Răzvan Lucescu a vorbit și despre momentul în care, în opinia sa, sezonul a început să o ia la vale pentru echipa pe care o antrenează, explicând când crede că lucrurile au început să nu mai meargă bine: „Declinul nostru a început la jumătatea lunii februarie. De atunci am avut probleme cu accidentările. Iar jucătorii care au înlocuit titularii nu au putut mereu să aducă acel plus. Am pierdut acea omogenitate. Iar când au revenit jucătorii accidentați, era evident că era nevoie de timp să intre în ritm.

Așa cum am discutat și înainte de meci, e o problemă de mental. Imediat cum am luat gol, când ne-au egalat, când s-a întâmplat ceva negativ, am picat. Aici e o problemă și eu sunt responsabil că nu am reușit să o rezolv. E clar că ce s-a jucat în a doua repriză nu a fost fotbal. Am reușit să egalăm, însă nu a fost de ajuns. Nu mai reușim să practicăm acel fotbal frumos al nostru. Astăzi am început bine, dar repet, la primul lucru nefast am picat. E o mare problemă!”.