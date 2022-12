Răzvan Burleanu: „Să nu ne dorim neapărat un Messi, ci să avem un echipă ca a Argentinei”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a făcut primele declarații de la revenirea din Qatar, acolo unde a asistat la mai multe partide din cadrul Campionatului Mondial de fotbal.

Răzvan Burleanu a declarat că echipa națională a României ar fi avut parte de un turneu final extrem de dificil, dacă s-ar fi calificat la Campionatul Mondial din Qatar.

„A fost o experienţă unică pentru fiecare participant. Ai un sentiment de tristeţe că nu eşti acolo, pe de altă parte vine și un sentiment de ambiţie. Cel mai simplu este să nu ne dorim să avem neapărat un Messi, ci să avem o echipă ca a Argentinei”, a spus Burleanu.

Șeful FRF are în continuare încredere în tinerii care pot veni din urmă la echipa națională a României.

„În ciuda acestui insucces din Liga Naţiunilor, în urmă vedem jucători tineri, care dau speranţă pentru viitor, s-a creat o anumită coeziune la nivelul echipei… Dacă la final de 2023 vom reuşi să ne calificăm la un turneu final pe fondul acestor rezultate pe care le-am obţinut în 2022, vom fi foarte fericiţi. Ne dorim ca în 2023 să avem un an mai bun pentru fotbalul românesc, atât pentru echipele de club cât şi pentru echipele naţionale, iar noi, ca Federaţie, vom face tot ceea ce ne stă în puteri să muncim zi de zi pentru a ne îndeplini acest deziderat”, a mai spus Burleanu.

Acesta este de părere că tinerii pot califica România la următorul turneu final.

„Dacă este să ne uităm în zona de tineret şi în zona de juniori putem spune că am obţinut rezultate foarte bune în acest an. Se pare că trebuie să intensificăm mai mult trecerea de la juniori, under 21 către seniori, astfel încât în 2023 să putem îndeplini obiectivul de calificare la următorul turneu final”, a mai declarat Burleanu.