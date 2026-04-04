Rațiu a dat uitării dezamăgirea de la națională și iese la rampă în La Liga. Evoluție de top în debutul etapei, cu cea mai mare notă de pe teren

Rayo Vallecano s-a impus cu 1-0 în fața lui Elche și s-a îndepărtat la șapte puncte de zona retrogradării, continuând seria perfectă pe teren propriu în duelurile directe (patru victorii la rând). Andrei Rațiu a fost remarcatul partidei, cu nota 8,6.

Elche a început mai bine și a pus presiune încă din primele minute, dar Augusto Batalla a intervenit decisiv la șuturile lui Rafa Mir. De cealaltă parte, Rayo a răspuns prin Alvaro Garcia, fără succes însă.

Deși oaspeții au avut inițiativa și mai multe ocazii, eficiența a lipsit, iar Rayo a părut mai periculoasă spre finalul primei reprize, irosind o șansă importantă în minutul 34.

Servit ideal de Alemao, García a finalizat din prima din poziție unu la unu cu portarul, dar a trimis mult peste. Prima repriză, foarte deschisă, s-a încheiat prost pentru Elche: căpitanul Pedro Bigas a fost eliminat după al doilea galben, în urma unui fault dur asupra lui Oscar Valentin.

Rămași în zece, oaspeții au fost nevoiți să regândească planul la pauză. Antrenorul Eder Sarabia l-a scos pe Rafa Mir și l-a introdus pe Adria Pedrosa, care a fost aproape să marcheze imediat, însă fără să-l surprindă pe Batalla. Rayo a crescut ritmul, iar după ora de joc, Pep Chavarria l-a testat serios pe Dituro.

Presiunea gazdelor a dat roade

Randy Nteka, intrat de puțin timp pe teren, s-a desprins excelent în careu și a reluat din apropiere centrarea lui Garcia, marcând golul decisiv, primul său gol pentru echipă din ianuarie 2025.

Reușita s-a dovedit decisivă și le-a adus celor de la Rayo trei puncte extrem de valoroase, care le oferă mai multă liniște în lupta pentru evitarea retrogradării, chiar înaintea duelului din sferturile UEFA Conference League de joi.

Pentru Elche, situația se complică

Echipa ajunge la șase eșecuri consecutive în deplasare și rămâne la doar două puncte de zona retrogradării, cu riscul de a fi depășită de Mallorca și Levante până la finalul etapei.