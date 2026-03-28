Spaniolii au sărit în apărarea lui Andrei Rațiu, tricolorul „vinovat” pentru ratarea calificării la Mondial. „A jucat fiecare minut pentru țara sa!”

România și-a încheiat parcursul spre Cupa Mondială din 2026 după eșecul suferit la Istanbul, unde a fost învinsă de Turcia cu 1-0 în semifinala barajului.

După fluierul final, analiza cifrelor a scos la iveală concluzii clare: Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, a avut cea mai modestă evoluție dintre toți jucătorii aflați pe teren.

Evoluția sa nu a trecut neobservată în presa internațională

Jurnaliștii spanioli au subliniat însă un aspect relevant: Rațiu a fost unul dintre cei mai constanți oameni din lot, fiind integralist în toate cele 9 partide disputate de România în această campanie de calificare, opt din faza grupelor și meciul de baraj.

„Superioritatea Turciei nu s-a reflectat doar în scor. Turcii au dominat partida, au preluat inițiativa, i-au copleșit pe români și au atacat cu mai multă consecvență. Au marcat la începutul reprizei a doua și vor juca marțea viitoare pentru calificare. România, însă, a lovit de două ori bara.

Rațiu a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute, jucând fiecare minut pentru țara sa în cele nouă meciuri de calificare (cele opt meciuri din faza grupelor plus barajul), deși visul său de a participa la Cupa Mondială va trebui să mai aștepte (România nu s-a mai calificat din 1998)!”, au notat spaniolii.