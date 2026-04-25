Ratează finalul sezonului, dar a stabilit un record unic în istoria La Liga. O nouă performanță incredibilă pentru Lamine Yamal, la doar 18 ani

Lamine Yamal continuă să facă performanță. Tânărul briliant de la Barcelona a fost desemnat jucătorul lunii aprilie în campionatul Spaniei, însă această distincție vine la pachet cu o simbolistică aparte.

Yamal a devenit primul jucător din La Liga care reușește să obțină acest titlu de trei ori într-un singur sezon, de la inaugurarea premiului din anul 2013, până în prezent.

Yamal a încheiat sezonul la Barcelona cu un total de 45 de meciuri disputate, în care a adunat 3702 minute pe teren. În acest timp, a reușit să înscrie 24 de goluri și să ofere 18 pase decisive.

Lamine Yamal is La Liga's Player of the Month for April.He's the first player to win three times in one season since the award was introduced in 2013 ✨ pic.twitter.com/MR29Ypt3iq — B/R Football (@brfootball) April 24, 2026

Va lipsi din teren, însă, pentru restul sezonului, din cauza unei rupturi a bicepsului femural al piciorului stângă. Tânărul s-a accidentat în cadrul partidei dintre Barcelona și Celta Vigo, câștigată de catalani cu 1-0.

Lamine Yamal nu va putea evolua în partidele contr celor de la Getafe (deplasare), Osasuna (deplasare), Real Madrid (acasă), Alaves (deplasare), Betis (acasă) și Valencia (deplasare).

„Departe de teren fix când îmi doream cel mai mult să fiu acolo!”

„Această accidentare mă ține departe de teren tocmai în momentul în care îmi doream cel mai mult să fiu acolo, și doare mai mult decât pot exprima în cuvinte. Mă doare faptul că nu pot lupta alături de coechipierii mei, că nu pot ajuta atunci când echipa are nevoie de mine. Dar am încredere în ei și știu că vor da totul în fiecare meci.

Voi fi acolo, chiar dacă doar din afară, susținându-i, încurajându-i și împingându-i ca unul dintre ei. Acesta nu este sfârșitul, ci doar o pauză. Voi reveni mai puternic, cu mai multă dorință ca niciodată, iar sezonul viitor va fi mai bun. Vă mulțumesc pentru mesaje și Hai, Barca!”, a transmis Yamal, pe Instagram.