Lamine Yamal s-a accidentat și poate rata Cupa Mondială. Starul Barcelonei l-a învins pe Ionuț Radu din penalty

Barcelona a câștigat miercuri seară cu 1-0 împotriva Celtei Vigo, în etapa a 33-a din Spania, și are 9 puncte avans față de marea rivală, Real Madrid, cu 6 etape rămase de jucat.

Lamine a marcat din penlaty în poarta lui Ionuț Radu, în minutul 40, și s-a accidentat la coapsa stângă (ruptură musculară). Sezon încheiat în La Liga și anxietate pentru echipa națională a Spaniei, în perspectiva Mondialului care începe pe 11 iunie. Între timp, El Clasico se dispută pe 10 mai.

O astfel de accidentare ar transforma următoarele săptămâni într-o cursă contra cronometru pentru tânărul atacant spaniol, la 50 de zile de la deschiderea Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Canada şi Mexic, unde La Roja, actuala campioană europeană, va fi printre favorite.

Internaţionalul portughez Joao Cancelo, accidentat la genunchiul drept, a fost şi el nevoit să părăsească terenul la începutul meciului (min. 23).

Era o seară de sărbătorit pentru Lamine, premiat la Madrid la Premiile Laureus. El a ajuns la 30 de goluri în La Liga, cu trei luni înainte de a împlini 19 ani, un alt record luat de la Raul de la Madrid.

Meciul a fost întrerupt în minutul 40 pentru mai bine de 15 minute, pentru ca unei persone din tribună să i se acorde asistenţă medicală. La Celta Vigo, portarul Ionuţ Radu a fost integralist.