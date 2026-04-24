Fanii lui Rayo Vallecano au explodat în tribună, după prestația lui Andrei Rațiu din ultima etapă. L-au „dezbrăcat” de tricou la finalul partidei

Încă o victorie pentru Andrei Rațiu. Cu internaționalul român pe teren, Rayo Vallecano a reușit să se impună în fața celor de la Espanyol, scor 1-0, în etapa #33 din campionatul Spaniei.

Oaspeții au ratat un penalty în minutul 74, prin Garcia, iar meciul de pe stadionul din Vallecas s-a decis abia pe final, când Camello a marcat golul victoriei în minutul 87.

Chiar dacă a fost un meci echilibrat, Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai vizibili jucători de pe teren. A fost protagonistul unei faze periculoase în minutul 53, a oferit o centrare excelentă în minutul 70 care putea aduce gol, iar în prelungiri a impresionat cu o pasă spectaculoasă cu călcâiul printre adversari. Totuși, chiar la final, a ratat o ocazie mare de gol.

„Dezbrăcat” de fanii lui Rayo

În urma evoluției sale din duelul cu Espanyol, internaționalul român a primit calificativul 8.2 din partea experților SofaScore, cea mai mare notă dintre cele acordate jucătorilor de câmp. Doar portarul lui Rayo, desemnat omul meciului, a primit nota 8.4.

La finalul partidei, suporterii și-au dorit cu ardoare tricoul internaționalului român. Rațiu a executat imediat, oferind tricoul său de joc unui suporter norocos. Fundașul a aruncat tricoul în tribună, spre bucuria fanilor.

„Idolul Vallecas!”, a transmis La Liga, alături de videoclipul care surprinde momentul.