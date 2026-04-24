Noua „armă” din defensiva lui Inter: milanezii l-ar fi convins pe jucător, la insistențele lui Cristi Chivu. Pe cine a pus ochii românul

Alessandro Bastoni, om de bază în defensiva lui Chivu la Inter, și-ar fi dat acordul pentru mutarea la Barcelona. Fundașul central s-ar fi înțeles, deja, cu catalanii, însă discuțiile la capitolul financiar încă se derulează.

Pierdere mare pentru tehnicianul român, Cristi Chivu a început, deja, să caute un înlocuitor pentru tânărul stoper de 26 de ani. Tarik Muharemovic, 22 de ani, ar fi jucătorul care le-ar fi atras atenția milanezilor.

Actualul fundaș central de la Sassuolo ar fi ajuns la un acord cu Inter Milano, conform presei din Cizmă: „A început bine și transferul e pe jumătate făcut!”.

Mutarea ar urma să fie materializată în fereastra de mercato a verii. Milanezii ar urma să-i propună lui Muharemovic un contract valabil pe mai mulți ani.

Tarik Muhamerovic este coproprietate a cluburilor Juventus și Sassuolo, fiecare deținând 50% din drepturile sale, în urma transferului de 3 milioane de euro realizat vara trecută.

„Vânat” de Inter, AS Roma și Juventus

Tarik Muharemovic a fost dorit de mai multe cluburi, nu doar de Inter Milan. Și AS Roma, dar și Juventus, fosta sa echipă, au urmărit situația fundașului, însă formația antrenată de Cristi Chivu a fost cea mai insistentă.

La Sassuolo, Tarik Muharemovic a avut un sezon solid, fiind titular de bază. A bifat 29 de meciuri, a marcat două goluri și a oferit două pase decisive, contribuind atât în apărare, cât și în atac.