Răsturnare de situație la FCSB. Gigi Becali a găsit antrenor pentru roș-albaștri: „Vine luni în România!”

FCSB a reușit să se impună în fața Petrolului, în cadrul etapei #6 din play-out, scor 3-1. Roș-albșstrii au înregistrat primul succes cu Lucian Filip pe banca tehnică, antrenor interimar.

După scandalul cu fostul antrenor Mirel Rădoi, Gigi Becali face tot posibilul să găsească o variantă viabilă pentru banca tehnică a formației. Omul de afaceri s-a gândit, deja, la o opțiune familiară.

Gigi Becali îl vrea înapoi pe Elias Charalambous.

„El (n.r. Charalambous) a spus că ar veni, dar îi e ruşine de ce o să se zică lumea: 'Cum adică, ai plecat şi te-ai întors după o lună?'. Numai că o să vorbesc cu el. Vine luni în România, are o acţiune şi e invitat la Teia (n.r. Sponte) acasă.

„Băi, băiatule, tu vii să ajuți o echipă care te-a ajutat!”

O să-i spun în felul următor: 'Băi, băiatule, tu nu vii antrenor, tu vii să ajuţi la o echipă care te-a ajutat. Care are nevoie de tine o lună jumate. Vii o lună jumate în vacanţă, în România, că avem nevoie de tine, să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul'. E posibil să mergem mai departe, dacă ne calificăm în Conference.

Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred!”, a declarat Becali, potrivit primasport.ro.