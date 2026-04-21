Oficial: Mirel Rădoi a plecat de la FSCB. Finul și-a lăsat nașul cu ochii-n soare

Antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) a condus FCSB doar 5 meciuri. A venit pe când nu avea echipă, după ce antrenase Universitatea Craiova în primele 16 runde de campionat, și i-a promis patronului Gigi Becali că „o scoatem la capăt”. Capătul era calificarea în Conference League.

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB, pe care o lasă pe primul loc în play-out după 5 runde, după ce a acceptat oferta lui Gaziantep, locul 10 în campionat. Formația turcă l-a demis recent pe Burak Yılmaz. Pentru Rădoi ar fi a treia echipă pe care o pregătește. La FCSB are un palmares de trei victorii, o remiză și un eșec.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e nicio problemă cu Chiricheș sau alte lucruri. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie.

Câștigă foarte mulți bani, în total 900.000 de euro pe an. Salariul este de 65.000 de euro pe lună și are și o primă de instalare de 100.000 de euro. Mi-a arătat contractul și eu nu pot să-l opresc la astfel de bani. E o decizie legată strict de cariera lui. I-am mulțumit și i-am dat binecuvântarea mea. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB-ului începând de astăzi”, a mai spus Becali, conform fanatik.ro.

„Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut. L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon”, a spus președintele campioanei, Mihai Stoica (61 de ani).