search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Condiția unică în lume de selecție impusă de FCSB pentru postul de antrenor: cu licență PRO, dar și cu „carnet” de credincios

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep, locul 10 în campionatul din Turcia, a lăsat descoperită campioana României, FCSB, cu 5 etape rămase de jucat în play-out. 

Fotbaliștii de la FCSB au nevoie de un „păstor” FOTO Facebook FCSB

„Ciorba” Elias n-a putut fi reîncălzită

Pentru meciul cu Petrolul, care bate la ușă, de echipă s-au ocupat Lucian Filip, Alin Stoica și Marius Popa, care au primit ajutor din partea preparatorului fizic Horea Codorean. Primul chemat în ajutor să stingă focul a fost Elias Charalambous (45 de ani), plecat de la FCSB după ultimul joc din sezonul regular. Președintele Mihai Stoica (61 de ani) l-a contactat pe cipriot, la o lună și jumătate după ce acesta și-a dat demisia, însă tehnicianul a declinat elegant propunerea. Condițiile pe care FCSB le pune sunt aceleași dintotdeauna: să nu facă nazuri la intervențiile din fotoliu ale patronului.

Nu se grăbesc

A răspuns Charalambous și a zis că nu vine. Vine, dar nu vine să antreneze, o să vină săptămâna viitoare în București cu altă treabă. A declinat propunerea, sunt între noi argumentele. Nu m-a surprins că a refuzat, a plecat acum o lună și ceva. Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă așteptam, și nume mari și variante de prin preajmă și din țările cu fotbal dezvoltat. Ne-au fost propuși antrenori, curg CV-urile, asta nu mă miră, curgeau și când căutam antrenor la Urziceni. Avem o lună la dispoziție să vedem cum plecăm acum. Eu mă grăbesc, Gigi a zis să mai așteptăm, pentru că nu vrea să facă lucrurile în pripă, e foarte calculat. E clar că va fi un antrenor străin”, a declarat aghiotantul omului de afaceri.

La FCSB, Charalambous a câștigat două titluri de campion în Superligă, în 2024 și 2025. A întrerupt o secetă de 8 sezoane fără campionat luat de „roș-albaștri”. Plus două Supercupe, 2024 și 2025, două calificări în grupele Europa League, 2024-2025 și 2025-2026, plus o calificare în „optimile” Europa League, 2024-2025. Și-a încheiat mandatul cu 170 de meciuri, cu 88 de victorii, 41 de remize, 41 de înfrângeri.

Condiție: să fie ortodox!

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre problema antrenorului de la echipă, în contextul în care finul Mirel Rădoi l-a lăsat „cu buza umflată”, la jumătatea play-out-ului. MM Stoica a fost desemnat să caute antrenor și Becali cere răbdare în tot procesul. Există deja o listă, despre care patronul susține că ar conține 20 de antrenori, atât români, cât și străini. MM a avertizat că, dacă nu va fi un străin, este decis să plece din club. În schimb, lui Becali îi plac românii, cu care se poate înțelege, deoarece nu știe nicio limbă străină. Ca o particularitate, să fie ortodox! „I-am spus lui Mihai, are 20 de antrenori pe listă, 20, și români, și străini, sunt 2-3 la care ne gândim. I-am spus lui Mihai puțină răbdare. Mihai vrea un străin. Eu să recunosc, sunt nebuniile mele, eu vreau un ortodox, dacă s-o putea bine, dacă nu, bine. Dacă s-o putea. Eu v-am spus. I-am spus lui MM dorința mea. Asta nu înseamnă că nu iau orice nație, orice religie, dar e de preferat să fie ortodox. Despre unul dintre străini mi-a zis că a fost foarte mare ca jucător și antrenor, și cunoscut, dar nu vi-l zic, că-l știți. A jucat și cu Adrian (n.r. - Mutu), prin Italia. Să nu exagerăm, poate să fie și musulman, care e treaba, eu doar zic ce am preferat”, a spus Gigi Becali. Prezent în platou, Adrian Mutu a intervenit imediat: „Mai fă și un român campion! Dacă e din Italia ar putea fi Liverani. Liverani! Parcă are echipă. E antrenor foarte bun, de Serie A. Sau Gilardino, că a plecat de la Pisa! Gata! Nea Gigi, Gilardino”, a completat Mutu.

Recunoște că se va implica

Întrebat cum se va raporta la relația cu un antrenor străin, dacă îi va mai da sau nu mână liberă, precum lui Rădoi, Becali a explicat: „Oricine ar veni de acum înainte am zis că o să facă tot. Mai cobor și eu, mai ies în iarbă să miros iarba, mai ieșim la coasă, că e primăvară. Am stat liniștit și stau liniștit, dar dacă văd că joacă un jucător care, săracul, nu mai poate, îi zic lui MM. Dacă face figuri, scoate-l de pe listă, că așa nu poate să-l mai bage. Nu poate Filip să rămână, aducem antrenor sigur, vrei să joc eu play-off-ul, eu cobor în iarbă, dar doar miros iarba?! Joc eu play-off-ul?”, a latifundiarul. Și lui Rădoi, Becali i-a spus că nu se va amesteca, dar după doar câteva meciuri i-a ordonat să-l scoată din echipă pe Vlad Chiricheș. Finul său nu l-a ascultat. Ba mai mult, a schimbat și portarul, introducând tot un nume apostrofat de afacerist: Ștefan Târnovanu.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
