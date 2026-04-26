search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dinamo se distrează cu Rapid și provoacă haosul în tabăra giuleștenilor. Victorie clară, după 11 ani de așteptare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dinamo a trecut la pas de Rapid, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Superligii. Alb-roșii au învins cu 3-1, golul giuleștenilor venind pe finalul partidei.

Alb-roșii au sărbătorit mult-așteptata victorie contra Rapidului. Foto Fecebook Dinamo
Alb-roșii au sărbătorit mult-așteptata victorie contra Rapidului. Foto Fecebook Dinamo

Rapid a început partida cu o pierdere mare, portarul Aioani ieșind accidentat după doar trei minute de joc. În locul său a intrat nefericitul Adrian Briciu, de doar 18 ani, care are pe conștiință golul prin care gazdele au deschis scorul. Gheorghi Milanov a punctat în minutul 39, când mingea trimisă cu capul de bulgar la cornerul executat de Danny Armstrong a fost scăpată printre picioare tânărul goalkeeper. A fost o gafă de începător a portarului vișiniilor, care nu trebuie judecat însă aspru având în vedere că este chiar începător, la propriu.

Dinamo s-a desprins după pauză, prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (59), lansat excelent de Alberto Soro, şi de Alexandru Musi (71), cu un şut superb, din unghi, pe colțul scurt. Golul de onoare al giuleştenilor a fost semnat de Daniel Paraschiv (88), din pasa lui Andrei Borza. ”Câinii” au mai avut ocazii prin George Puşcaş (32, 36), Musi a ratat şi el cu un lob de la circa 35 de metri la o ieşire hazardată a lui Briciu (85), portarul giuleștenilor revanșându-se în ultimul minut, când a scos miraculos la ocaziile lui Cîrjan şi Alexandru Pop.

image

Elevii lui Zeliko Kopic, care pierduseră în sezonul regulat ambele partide contra Rapidului, au înregistrat prima victorie în campionat în fața rivalilor din Giulești după 11 ani. Precedentul succes data din 11 aprilie 2015, când se impuneau cu 2-0. Alb-roșii sunt neînvinși de patru etape în play-off-ul din Superliga, având două egaluri şi două victorii. Rapid, în schimb, e în degringoladă, obţinând un singur punct în ultimele cinci etape, astfel că e de așteptat ca antrenorul Costel Gâlcă să demisioneze sau să fie demis.

Costel Gâlcă: O umilință, o rușine

"O umilință, o rușine, pentru că nu poți să lucrezi atâtea luni și să pară că ai uitat fotbalul, să nu știi să te așezi în teren. În ziua de azi, fără ambiție, atitudine și a respecta ce se lucrează la antrenamente, e greu. Normal, înțeleg frustrările fanilor, sunt niște suporteri care dau totul, dar vor și din partea echipei să primească la fel, nu?! Sunt multe meciuri în care nu le-am adus bucurie și e normal. Sezon ratat nu e, dar din ce în ce mai greu. Trebuie să arătăm altfel în totalitate. Ca acum, cu Dinamo, n-am mai arătat niciodată", a declarat Costel Gâlcă după partidă.

Dinamo se menține pe locul 4 în clasament și speră la poziția a treia, care dă posibilitatea participării în cupele europene. În schimb, Rapid ratează un nou play-off și va rămâne cel mai probabil acasă în următoarea stagiune europeană.

Dinamo - Rapid 3-1 (1-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Milanov (39), Cîrjan (59), Musi (71)/ Paraschiv (88).

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă