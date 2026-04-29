Radu Drăgușin, vândut la reduceri. După ce a refuzat-o pe Bayern Munchen, stoperul este pe loc retrogradabil cu Tottenham

Fotbalistul român Radu Drăgușin (24 de ani) este aproape de o despărțire de Tottenham, formație aflată pe buza prăpastiei în Premier League (locul 18, retrogradabil, cu 4 etape rămase de jucat în Anglia). Stoperul tricolor nu prinde post de titular nici cu noul antrenor, italianul Roberto De Zerbi (46 de ani).

Drăgușin este jucătorul londonezilor de la începutul lui 2024, dar zilele lui la Tottenham se apropie de final, deși are contract valabil până în vara anului 2030.

Cota de piață a românului de este momentan de 20 de milioane de euro, după ce, în ianuarie 2024, Tottenham achita suma de 25 de milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Genoa.

Tottenham învingea la vremea respectivă concurența gigantului german Bayern Munchen, echipă care tocmai a fost implicată în meciul anului în fotbal: 4-5 cu PSG, în semifinalele Ligii Campionilor.

După ce i-a refuzat pe bavarezi pe motiv că visul său a fost să joace în Premier League, Drăgușin este nevoit să facă un pas în spate în carieră.

Bucureșteanul ar fi acceptat să meargă la RB Leipzig, locul 3, la 20 de puncte de campioana Bayern. Și-ar dat acordul pentru un transfer în Bundesliga, iar impresarul său, Florin Manea, luând contact cu realitățile de la clubul sponsorizat de concernul Red Bull. Totenham în vinde cu o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de euro.

AS Roma, Fiorentina, AC Milan și Juventus erau formațiile despre care s-a spus că l-au dorit în iarnă pe Drăgușin, care a ales să rămână la Londra, în speranța că situația sa se va îmbunătăți și va prinde un post de titular.