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Radu Drăgușin, OUT de la Tottenham! Fundașul român revine „acasă”

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Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în perioada de mercato din această vară. Potrivit Football Italia, care citează informații apărute în La Gazzetta dello Sport și Tuttosport, Juventus îl are pe lista de transferuri pe fundașul român de la Tottenham.

Radu Drăgușin, dorit la Juventus Foto/EPA
Radu Drăgușin, dorit la Juventus Foto/EPA

Inițial, torinezii au analizat variantele Djed Spence și Destiny Udogie, însă TEAMTalk notează că antrenorul lui Spurs, Roberto De Zerbi, nu este dispus să renunțe la cei doi jucători. În aceste condiții, Juventus și-a îndreptat atenția către Drăgușin.

Conform Tuttosport, agenții internaționalului român l-au propus directorului sportiv Marco Ottolini, cel care l-a transferat pe fundaș la Genoa de la Juventus în 2022 și care a avut un rol important și în mutarea acestuia la Tottenham, doi ani mai târziu.

Aceeași publicație italiană susține că gruparea londoneză este dispusă să îl cedeze pe Drăgușin pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro. Între timp, Tottenham și-a întărit deja defensiva, obținând semnătura lui Marcos Senesi, venit liber de contract de la Bournemouth.

De asemenea, Spurs a ajuns la un acord cu Brighton pentru transferul fundașului olandez Jan Paul van Hecke, după ce s-a înțeles și cu fotbalistul în vârstă de 26 de ani. În aceste condiții, o despărțire de Radu Drăgușin și o revenire a acestuia în Italia devin scenarii tot mai credibile.

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