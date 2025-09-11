search
Joi, 11 Septembrie 2025
Radu Benea poate deveni din nou campion la Super Rally dacă învinge la Trofeul Mihai Leu

Lider autoritar la turismelor în actuala ediție a Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet, Benea (50 de puncte) are un avantaj de 17 lungimi în fața următorului clasat, Lucian Răduț (33p) și de 20 înaintea lui Tudor Pop (30p), cel care ocupă ultima treaptă a podiumului.

Radu Benea se află în fruntea plutonului
Radu Benea se află în fruntea plutonului

Pe un Ferrari 488 Challenge Evo, acesta s-a impus în ambele etape organizate până acum, de la Alba Iulia și Timișoara, astfel că o victorie pe noul traseu din municipiul Hunedoara i-ar putea aduce și matematic titlul categoriei pentru al doilea an consecutiv.

Încă nu mă gândesc la titlu, prefer să iau lucrurile pas cu pas. Am deja un avantaj după primele două etape, însă în motorsport orice avantaj poate dispărea rapid. Sunt nerăbdător să iau startul la Hunedoara, vreau să îl omagiem așa cum se cuvine pe Mihai Leu”, a spus pilotul de la Canova Racing.

Un total de 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv vor lua startul în prima ediție a Trofeului Mihai Leu de la Hunedoara, etapă de super rally organizată în memoria legendarului campion.

Cel mai tânăr dintre participanți va fi Nicolas Benea, juniorul de la Canova Racing. La 17 ani și 10 luni, acesta va pilota un model Ford Fiesta Rally4 în cursa de la Hunedoara și se numără printre pretendenții la podiumul diviziei cu tracțiune față din campionat.

Trofeul Mihai Leu va începe vineri seară, de la ora 18:00, cu startul festiv în fața Casei de Cultură din Hunedoara, iar competiția propriu-zisă va începe sâmbătă de la ora 09:00 pe un circuit urban, în centrul orașului, fiind transmisă în direct pe Prima Sport.

