search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Primele detalii despre Mamaia Rally Show: mașini de 4 milioane de euro și dueluri 1 vs 1 între piloți de top

0
0
Publicat:

Unul dintre cele mai așteptate evenimente automobilistice din România, Mamaia Rally Show, va avea loc peste numai o lună la malul mării, acolo unde 20 de piloți de top, atât din țară, cât și din străinătate, se vor duela pe un circuit special amenajat, care va aduce în premieră atât macadam, cât și asfalt, în același loc, promițând un super spectacol.

image

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri la Mamaia, Marco Tempestini, președintele Napoca Rally Academy și unul dintre promotorii evenimentului, a făcut primele dezvăluiri legate de cursa programată în perioada 19-21 septembrie în zona de nord, chiar lângă faimoasele cluburi.

Printre cei care vor lua startul la eveniment se numără campionii români Simone Tempestini, Vali Porcișteanu, Bogdan Marișca sau Norbert Maior, dar și străini precum turcul Keren Kazaz, italianul Andrea Nucita sau bulgarul Martin Surilov. În total, vor fi 20 de piloți de top, aceștia adunând peste 30 de titluri absolute de-a lungul anilor.

Toți vor concura pe mașini cumva similare, modele Rally2, cu configurație de ultimă generație. Prețul unui astfel de model este între 200 și 300.000 de euro. Sunt mașini de top, echipate special pentru raliuri, iar Mamaia Rally Show va fi o adevărată provocare pentru toți piloții”, a explicat Marco Tempestini.

La conferința de la Axxis Beach, directorul organizatoric Mihai Tănase a dezvăluit formatul competiției. „Vor fi numai dueluri 1 la 1, cu doi piloți în același timp pe un circuit care va fi format atât din asfalt, cât și din macadam. Vor fi și săritori, probabil mașinile vor zbura, la propriu, câte 15 metri, pe anumite porțiuni. Publicul va putea vedea de aproape totul, așa că, spun eu, avem rețeta perfectă pentru un super show”, a explicat acesta.

Pe lângă competiție, unde accesul este gratuit, fanii vor primi și permisiunea de a merge în parcul service pentru a vedea în timp real cum se pregătesc piloții de competiție. De asemenea, vor fi amenajate mai multe zona de mâncare și entertainment în zona traseului, dar cei prezenți vor avea parte și de puncte de activare unde pot câștiga diverse premii, inclusiv o tură în dreapta unui pilot.

Riviera Românească și stațiunea Mamaia se vor implica activ la rându lor în susținerea rally show-ului. „Turismul trebuie completat cu astfel de evenimente, care oferă impact și atractivitate. Mamaia își va consolida poziția de desținație modernă, iar noi ne bucurăm că poziționăm Riviera Românească în circuitul internațional al marilor evenimente”, a explicat și George Măndilă, președintele OMD Mamaia – Constanța.

Spectacolul va începe vineri, 19 septembrie, cu prezentarea piloților și mașinilor în Portul Tomis, urmând să continue sâmbătă în zona de nord din Mamaia, pe circuit, cu manșele de antrenamente, iar duminică vor avea loc battle-urile decisive eliminatorii între piloți, care vor stabili câștigătorul.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!