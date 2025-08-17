search
Publicat:

Doi spectatori au fost răniți duminică, la Campionatul Național de Rally Cross din Bughea de Sus, județul Argeș, după ce o roată s-a desprins dintr-un autoturism aflat în concurs.

Doi spectatori răniți la un raliu în Argeș după desprinderea unei roți FOTO: Facebook / FRAS
Doi spectatori răniți la un raliu în Argeș după desprinderea unei roți FOTO: Facebook / FRAS

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, incidentul a avut loc în timpul competiției „Rally Cross - Etapa 4”, atunci când o roată s-a desprins dintr-un vehicul de concurs și a lovit doi spectatori.

Pe parcursul competiţiei «Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross» care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanță Județean”, au transmis oficialii ISU Argeş.

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a precizat că incidentul s-a produs în timpul manșei a treia la clasa H1, atunci când un autoturism Renault Clio, cu numărul de concurs 635, a pierdut o anvelopă în urma unui contact pe circuit. Roata a părăsit traseul și a ajuns într-o zonă tehnică, unde a lovit un membru al unei echipe. „Echipele medicale prezente la fața locului au intervenit imediat, victima fiind transportată la Spitalul Municipal Câmpulung”, se arată în informarea FRAS. Pe rețele sociale au apărut clipuri video surprinse după accident.

Starea victimelor

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, cei doi răniți sunt un bărbat de 50 de ani din Câmpulung și un bărbat de 45 de ani din Țițești.

Bărbatul de 50 de ani a ajuns la spital în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Cea de-a doua victimă este conștientă și cooperantă, fiind internată și ea la spitalul din Câmpulung, au precizat surse medicale pentru News.ro.

Ancheta poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis că evenimentul sportiv era autorizat și se desfășura pe un traseu din afara drumului public.

În ziua de 17 august, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ au constatat că la un eveniment de automobilism sportiv, autorizat, aflat în desfăşurare pe un traseu din afara drumului public, pe raza comunei Bughea de Sus, doi spectatori au suferit leziuni în urma desprinderii accidentale a roţii unui autoturism ce participa la competiţie. La faţa locului au fost acordate îngrijiri persoanelor în cauză, de către echipajele medicale aflate la faţa locului”, se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeş, citată de Agerpres.

Șoferul autoturismului, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului. În urma incidentului, organizatorii au decis oprirea competiției automobilistice.

