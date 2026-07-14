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Radu Banciu, declarații controversate înaintea semifinalei de la Mondiale: „Eu sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței”

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Jurnalistul Radu Banciu a făcut o serie de declarații controversate în emisiunea „iAM Banciu”, difuzată de iAMsport, în care a susținut că fotbaliștii de culoare din naționala Franței, de origine africană, nu pot fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în Franța și au cetățenie franceză.

Jurnalistul Radu Banciu. FOTO: captură video IAmBanciu
Jurnalistul Radu Banciu. FOTO: captură video IAmBanciu

Declarațiile au fost făcute în contextul scandalului provocat de fostul premier al Spaniei, Mariano Rajoy, care, înaintea semifinalei Franța – Spania de la Cupa Mondială, a afirmat că reprezentativa pregătită de Didier Deschamps are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”. Mesajul a fost catalogat de oficiali francezi și spanioli drept rasist și xenofob.

În lotul Franței, 23 dintre cei 26 de jucători s-au născut pe teritoriul Franței și au cetățenie franceză, mulți dintre ei având părinți originari din alte state.

„Nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”

În emisiunea sa, Radu Banciu a afirmat că, deși regulamentul permite acestor jucători să reprezinte Franța, ei nu ar putea fi considerați francezi din cauza originii părinților.

„Ai voie să pui 11 negri într-o echipă, e legitim. Dar pe de altă parte, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele nu vor reuși. Bineînțeles că nu sunt francezi și să stea liniștiți, nu vor fi niciodată. Nu poate să fie taică-tu camerunez și maică-ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a declarat jurnalistul.

Banciu a continuat spunând că, în opinia sa, este „mai francez” decât o parte dintre jucătorii naționalei Franței.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, geografia și istoria Franței. Ei nu sunt francezi, dar au voie să joace pentru naționala Franței. Nu-i împiedică nimic. Nicio lege din lumea asta nu poate să-l împiedice pe Upamecano să joace pentru Franța”, a afirmat acesta.

Jucătorul invocat de Banciu, Dayot Upamecano, s-a născut în 1998, la Évreux, în Franța, și are părinți originari din Guineea-Bissau.

Declarațiile vin pe fondul unui scandal internațional

Subiectul identității jucătorilor naționalei Franței a fost readus în atenție și după reacțiile provocate de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla, care l-a insultat pe căpitanul reprezentativei Franței, Kylian Mbappé, după victoria francezilor cu Paraguay.

Politiciana l-a numit pe Mbappé „camerunez din epoca colonială, care încearcă cu disperare să treacă drept francez”, precum și „idiot” care „nici măcar nu a învățat să scrie”.

Afirmațiile au fost condamnate oficial de Guvernul Paraguayului.

„Declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla (…) sunt contrare valorilor și principiilor care inspiră coexistența pașnică și respectul pentru demnitatea umană, pe care țara noastră le promovează ”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe. Declarația adaugă că acestea „derivă exclusiv din exercitarea responsabilității sale individuale”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Paraguayului.

La rândul său, Kylian Mbappé a reacționat public.

„Nu le voi permite niciodată oamenilor ca ea libertatea de a-și răspândi ura și rasismul în întreaga lume”, a declarat atacantul Franței.

Ulterior, și președinția Franței a transmis că președintele Republicii îl susține pe Mbappé și echipa națională în fața atacurilor rasiste, menționând că autoritățile paraguayene au condamnat oficial declarațiile senatoarei.

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