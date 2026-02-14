Mărturie cutremurătoare. Tânăra care a fost violată după ce a participat la JO de iarnă a descris toată scena. „Corpul meu nu a putut lupta cu el!”

Elise Christie, triplă campioană mondială la patinaj viteză, a vorbit cu durere despre trauma care i-a marcat viața după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010.

Avea doar 19 ani când, la scurt timp după competiția de la Vancouver, o ieșire în oraș s-a transformat într-un coșmar. Sportiva a dezvăluit că în acea noapte a fost agresată sexual, o experiență care i-a schimbat profund parcursul personal și profesional.

„Îmi amintesc că eram cu un coleg de echipă. Am cumpărat o băutură și, după doar câteva înghițituri, un tip a venit la mine și a început să-mi vorbească. Nu m-am gândit prea mult la asta și am acceptat conversația.

Apoi mi-a oferit o băutură. I-am spus că deja băusem una, dar s-a întors cu alta și mi-a spus: `Încearcă asta`. Am luat câteva înghițituri, am fost prea naivă. Nici măcar nu am terminat toată băutura, dar m-am simțit ciudat. Era în jurul orei 22:00.

„Am încercat să fug de el!”

(...) Am încercat să fug de el, dar pur și simplu nu am putut, oricât de mult am încercat. A ajuns să mă pună într-un taxi. Îmi amintesc că, într-o ceață, i-am cerut taximetristului să nu ne ducă la casa tipului ăstuia și să mă ducă la adresa mea.

Totuși, prădătorul l-a convins pe taximetrist că sunt prietena lui și că eram doar beată, iar el ne-a dus la el acasă. Atunci mi-a fost clar că avea de gând să mă abuzeze sexual și am continuat să țip `nu`.

Dar, indiferent cât de mult am făcut-o, el continua să vină la mine. Corpul meu nu a putut lupta cu tipul ăsta, brațele îmi atârnau, nu mă puteam ridica. În cele din urmă, am cedat și m-am predat. Nu știam ce să fac. Cu siguranță nu voiam să-i spun mamei pentru că știam că o va supăra!”, a transmis Christie, în cartea sa autobiografică.

Ce era mai rău abia avea să urmeze!

După drama trăită, Elise Christie a mers mai departe și a continuat să lupte pe gheață, reușind să mai urce pe podium la competiții importante. Totuși, la următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 2014, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, și în 2018, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, nu a mai reușit să confirme așteptările.

Lovită de accidentări repetate și epuizată fizic și emoțional, sportiva a decis să se retragă înaintea ediției din 2022, programată la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, punând astfel capăt unei cariere intense și pline de încercări.

„Am avut trei locuri de muncă. Terminam literalmente la trei dimineața la un loc de muncă, dormeam în mașină o oră și apoi mergeam la altul. Abia dacă dormeam, nu mâncam. Dacă mă uit la poze cu mine din acea perioadă, arătam de parcă m-am săturat de viață, eram complet terminată!”, a mai afirmat Elise Christie.

Pentru a-și asigura traiul după retragere, Elise Christie a ales o cale neașteptată: și-a creat un cont pe o platformă online cu acces pe bază de abonament, unde publică materiale disponibile doar celor care plătesc o taxă lunară.