„Regina skiului”, accident în cursa de coborâre la JO de la Milano-Cortina. A fost scoasă de pe pârtie cu elicopterul

Un moment dramatic a marcat competiția de coborâre la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026: Lindsey Vonn, „regina skiului”, a fost evacuată de pe pârtie cu elicopterul după un accident suferit la startul cursei de duminică.

Vonn, care a revenit din retragere special pentru aceste Jocuri, concura în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucișat anterior stâng, suferită cu o săptămână înainte, într-un accident în Cupa Mondială de la Alpii Elvețieni. Sportiva și-a protejat genunchiul cu o proteză specială, sperând să termine cursa, însă accidentarea a fost prea gravă.

Aceasta nu este prima provocare majoră a carierei sale

Înainte de retragerea din 2019, Vonn a concurat cu un ligament colateral lateral rupt, trei fracturi de tibie și o contuzie osoasă, reușind totuși să câștige o medalie de bronz. În prezent, are chiar un genunchi „din titan”, deși acesta nu este afectat în accidentul recent.

Evenimentul a dus la oprirea cursei și a adus un moment de mare îngrijorare pentru fanii și colegii sportivei.

Accidentările nu au făcut-o să renunțe la sport

„Doar participarea la aceste Jocuri Olimpice a fost o călătorie, una în care unii nu au crezut de la început. M-am retras timp de 6 ani și, datorită unei proteze parțiale de genunchi, am avut șansa să concurez încă o dată. Dar de ce? Toată lumea pare să-mi pună această întrebare. Dar cred că răspunsul este simplu... Pur și simplu iubesc schiul de competiție!”, a spus Vonn într-o postare pe rețelele de socializare, sâmbătă seara.