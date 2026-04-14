Video Răzvan Lucescu s-a întors „accidentat” la antrenamentul echipei PAOK Salonic. Gesturi de afecțiune din partea echipei

Răzvan Lucescu (57 de ani) a nesocotit sfatul dat de patronul Ivan Savvidis, de a rămâne la București oricât are nevoie după tragedia care i-a lovit familia, și s-a întors deja la antrenamentele echipei sale, PAOK Salonic.

Antrenorul și-a înmormântat vineri tatăl, Mircea Lucescu (80 de ani), iar duminică era deja în Grecia.

În imaginile postate de PAOK pe contul oficial de Youtube, Răzvan apare la ședinta de pregătire purtând pe cap un fes, iar la genunchiul drept are un pansament. Plasturele se află chiar în zona rotulei.

Jucătorii l-au îmbărbătat pe tehnicianul care trece printr-un moment greu prin îmbrățișări, încercând să-i aline suferința.

„Pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, spunea acum două zile Lucescu junior la București, înainte să se îmbarce în avion cu destinația Salonic

PAOK este pe locul 2 în clasament,la 5 puncte de liderul AEK Atena. Cele două se înfruntă duminică, ora 18:00, la Atena.