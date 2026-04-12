Cu durere în suflet, Răzvan Lucescu a părăsit România. Regretul sfâșietor, după dispariția tatălui său: „Dacă aveți părinți, stați de vorbă cu ei cât mai mult!”

Răzvan Lucescu a ales să ofere o scurtă declarație presei înainte de îmbarcarea spre Grecia, în prima zi de Paște, într-un moment încărcat emoțional, după o perioadă dificilă pentru familia sa.

Tehnicianul lui PAOK a subliniat recunoștința față de cei care i-au fost alături și a transmis un mesaj cu tentă personală, adresat în special celor mai tineri, vorbind totodată despre un regret profund.

Deplasarea sa a venit la scurt timp după întoarcerea de urgență în România, când a părăsit Grecia imediat după un meci de campionat, cu un avion privat pus la dispoziție de club, în contextul stării critice a tatălui său, Mircea Lucescu. După înmormântare, Răzvan Lucescu s-a întors în Grecia, reluându-și activitatea.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care undeva, departe sau aici, în București, au simțit să fie aproape de el.

Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste.

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru, tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă.

Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme!”, a spus Răzvan Lucescu, pe aeroport, înainte de plecarea din România, conform gsp.ro.