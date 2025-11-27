Ion Geolgău a dat lecții de morală, la prima apariție publică după scandalul sexual: „Fără sacrificiu nu poți”

Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a vorbit despre duelul ”alb-albaștrilor” cu Mainz, oferind sfaturi și încurajări pentru echipa pregătită de Filipe Coelho. Partida din Conference League poate fi crucială pentru șansele oltenilor de a ajunge în primăvara europeană.

Aceasta este prima apariție publică a lui Geolgău după demiterea sa de la FRF, în urma scandalului sexual în care a fost implicat. Într-un interviu acordat clubului lui Mihai Rotaru, fostul fotbalist a transmis un mesaj direct către fani și jucători.

Ion Geolgău: „Nu mă apuc eu să dau sfaturi”

Geolgău a reamintit și de performanța istorică a Craiovei în confruntarea cu Kaiserslautern, atunci când oltenii au obținut calificarea după un 3-3 la general.

„Sunt multe amintiri plăcute din duelurile cu nemții, chiar dacă unele au fost înfrângeri. Dar, în perioada aia, jucându-se tur-retur, dacă marcai în deplasare aveai șansa să poți să mergi mai departe în caz de egalitate la final. Fotbalul german are specificul lui, se bazează pe disciplină, organizare, începând cu juniorii până la echipele mari. Ei nu tratează meciurile amicale așa cum le tratăm noi, latinii.

Sau meciurile oficiale atunci când avem avantaj, când lucrurile merg bine, noi o lăsăm mai moale. Sunt amintiri plăcute când vorbim de meciurile noastre din cupele mele împotriva adversarilor germani. Spre satisfacția noastră cu Kaiserslautern (3-3). Noi am mers mai departe, toată lumea a fost fericită, doar că eu nu sunt un fan al fotbalului german, chit că la organizare, tot ce vrei, sunt top.

Mainz e un club cu tradiție. Și denumirea, 05, un club înființat în 1905. Un club care a dat doi antrenori foarte tineri, mă refer la Klopp și Tuchel. Pun bază pe tineret. Asta înseamnă că au o politică internă care în timp ne arată că dă rezultate. Dacă nu au la ora actuală, și nici în istoria lor, performanțe mari, treaba asta nu înseamnă că trebuie să îi subestimăm.

Ne gândim ce înseamnă o victorie împotriva lor. Băieții să fie susținuți de public din prima clipă până la ultimul fluier. Nu mă apuc eu să dau sfaturi, ambiția noastră este recunoscută în România, probabil și prin străinătate. Se spune peste tot că suntem un club care are o tradiție frumoasă, jucători buni, organizare printre cele mai bune la nivelul României.

Toate aceste lucruri pozitive trebuie să ajungă la urechile jucătorilor, să aibă încredere că pot să învingă, iar la sfârșit să ne bucurăm cu toții de un rezultat care să fie așa cum ni-l dorim. Dacă nu ai în tine spiritul ăsta de învingător, nu are rost să te prezinți. Sita cerne, nu au decât de câștigat dacă vor juca cu ambiție maximă. Eu sper să câștigăm.

Într-un meci, dacă ieși de pe teren fără zgârieturi, nu ai cum să te bucuri. Vorba asta am auzit-o de la Nelu Oblemenco, unul dintre cei mai importanți craioveni. Fără sacrificiu, luptă, nu poți”, a spus Gheorghiță Geolgău, într-un interviu, conform gsp.