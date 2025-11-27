VIDEO Suporterii lui Mainz au aterizat în România: atmosferă incendiară înainte de duelul cu Craiova

Universitatea Craiova intră în linie dreaptă pentru unul dintre cele mai fierbinți meciuri europene ale sezonului. Peste 20.000 de suporteri sunt așteptați joi seara, pe „Ion Oblemenco”, însă nici Mainz nu vine singură în Bănie.

Deși Mainz este deja calificată în primăvara Conference League, echipa vine în România decisă să-și prelungească forma excelentă, iar în spate va avea o adevărată „armată” de suporteri.

Majoritatea suporterilor au ajuns deja în țară, iar de la aeroport au fost preluați cu autocare sau curse charter special puse la dispoziție de club. Autoritățile locale au anunțat deja măsuri suplimentare de ordine publică pentru a gestiona afluxul de fani și pentru a se asigura că meciul se desfășoară în condiții de siguranță.

Cât îi costă pe fanii lui Mainz aventura din Bănie

Clubul german a pregătit un pachet complet pentru suporterii care fac deplasarea în România, la prețul de 529 de euro. Oferta include zbor charter Frankfurt – Craiova – Frankfurt, biletul la meci, dar și transportul între aeroport și stadion.

„Pachetul este disponibil la prețul de 529 EUR. Pot fi rezervate până la două pachete de călătorie per persoană. Biletele simple costă 11 EUR, sunt personalizate și vor fi trimise într-un e-mail separat din motive organizatorice.

Pachetul de călătorie pentru meciul de la Craiova, organizat de Mainz 05 în colaborare cu Liga Travel, include zboruri dus-întors de la Frankfurt la Craiova cu un zbor charter direct (plecare joi, 27 noiembrie, la ora 8:00, sosire pe 28 noiembrie estimată la ora 5:10).

Pachetul include, de asemenea, un bilet de meci, transferuri cu autobuzul între MEWA ARENA și Aeroportul din Frankfurt și între Aeroportul Craiova, centrul orașului și stadion. Ulterior, vor fi asigurate transferuri la stadion, iar după meci, autobuzele îi vor duce pe fanii Mainz 05 direct înapoi la aeroport“, se arată în comunicatul celor de la Mainz.

Fanii lui Mainz, atrași de celebrul Târg din Craiova

Suporterii lui Mainz nu vor veni în Bănie doar pentru fotbal. În prezentarea pachetului de deplasare, clubul german își „ademenește” propriii fani cu unul dintre cele mai apreciate puncte de atracție ale orașului: Târgul de Crăciun din Craiova.

„La sosirea în Craiova, fanii vor avea timp să exploreze orașul și, eventual, să viziteze faimoasa piață de Crăciun, care se deschide la prânz“, au mai scris cei de la Mainz.

Fanii lui Mainz, cursă contra-cronometru după meciul din Bănie

Suporterii lui Mainz care au ales pachetul oficial pentru deplasarea la Craiova nu vor avea timp de odihnă după duelul de pe „Ion Oblemenco”. Zborul de întoarcere către Germania este programat vineri dimineață, la ora 05:10, la doar câteva ore după fluierul final al partidei.