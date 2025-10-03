Calificați, dar blocați: Iran, în centrul unui scandal la Mondial. Americanii le-au interzis accesul la tragerea la sorți

Naționala Iranului, deja calificată la Campionatul Mondial, se află într-o situație complicată și ar putea rata participarea la turneul final din Statele Unite.

Deși părea un scenariu greu de crezut, autoritățile americane au luat o decizie controversată, refuzând accesul oficialilor iranieni la tragerea la sorți, ceea ce ridică mari semne de întrebare asupra prezenței echipei la competiție.

Iran are deja trei participări consecutive la Mondial și și-a asigurat și de această dată biletele, după remiza cu Uzbekistan din 25 martie, rezultat care i-a garantat matematic calificarea. Totuși, tensiunile politice dintre cele două țări ar putea împiedica naționala să facă deplasarea și să-și continue parcursul pe scena mondială.

Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, însă participarea Iranului este pusă sub semnul întrebării. Din cauza restricțiilor politice, delegația iraniană nu are voie să intre pe teritoriul american, ceea ce complică serios lucrurile. Chiar dacă selecționata ar putea disputa partidele din grupe în Mexic sau Canada, problema reală ar apărea în fazele eliminatorii, multe dintre acestea fiind programate în SUA.

Decizie fără precedent!

Un astfel de scenariu părea greu de imaginat până de curând, dar decizia neobișnuită a autorităților americane face ca riscul excluderii Iranului să devină real. Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Washington, însă reprezentanții Federației Iraniene de Fotbal nu au primit încă aprobarea de a intra în Statele Unite, potrivit cotidianului Shargh.

În ciuda presiunilor exercitate de FIFA, autoritățile americane nu dau înapoi, iar dacă situația nu va fi rezolvată, absența Iranului de la tragerea la sorți ar marca un moment fără precedent. Până acum, nicio delegație a unei echipe calificate la Campionatul Mondial nu a fost împiedicată să ia parte la acest eveniment. Mai mult, riscul ca Iran să nu ajungă deloc la turneul final devine din ce în ce mai mare.

KICK-OFF CONTROVERSY! ⚽🚫Just weeks to the World Cup draw in Washington, the U.S. has denied entry to Iran’s football delegation — including the federation president and head coach.Now, Iran is turning to FIFA boss Gianni Infantino to overturn the decision before it derails… pic.twitter.com/BTFnO0LNeq — Nigerian NewsDirect (@NigNewsDirect) October 2, 2025

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial:

Oceania: Noua Zeelandă

Africa: Maroc, Tunisia

America de Nord: SUA, Mexic, Canada

Asia: Australia (participă în confederația din Asia), Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan

America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.