Djokovici, greu de pensionat. Recordurile sârbului, după o performanță uluitoare: a 11-a finală la Australian Open, la 38 de ani

Novak Djokovici s-a calificat vineri în a 11-a finală la Australian Open din carieră, după ce s-a impus în fața marelui favorit și dublul campion en-titre, Jannik Sinner. La 38 de ani, poate bifa duminică cel de-al 25 titlu de Grand Slam din palmares. Pro: nu a pierdut nicio finală la Melbourne. Contra: va da piept în ultimul act cu cel mai bun jucător al lumii, Carlos Alcaraz.

Novak Djokovici sfidează timpul, deși mulți l-au trimis la pensie. După cinci seturi extrem de disputate cu Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) în semifinala de la AO, sârbul s-a calificat în a 38-a finală de Grand Slam a carierei, un record absolut în Era Open, depășindu-i lejer pe Roger Federer (31 de finale), Rafael Nadal (30), Ivan Lendl (19) și Pete Sampras (18).

Al 21- lea an la rând când ajunge într-o finală ATP

Nole a ajuns la 20 de victorii împotriva jucătorilor din Top 10 la Australian Open, un record pentru un singur turneu de Grand Slam, egalând performanța reușită de Rafael Nadal la Roland Garros, scrie Eurosport. Sârbul a devenit cel mai vârstnic finalist de simplu masculin din istoria Australian Open și e al doilea la nivelul tuturor turneelor de Grand Slam, după Ken Rosewall, care a ajuns în ultimul act la 39 de ani la US Open și Wimbledon, în 1974.

Victoria cu Jannik Sinner i-a adus ”pensionarului” un alt record, de data aceasta de longevitate. Este al 21-lea an consecutiv în care Nole ajunge într-o finală ATP.