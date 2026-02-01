search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alcaraz și Djokovic s-au întrecut și la microfon. Discursurile celor doi au ținut fanii cu sufletul la gură. „Am trecut prin multe/Nu a fost ușor deloc”

0
0
Publicat:

Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic într-o finală de mare intensitate la Australian Open 2026, impunându-se în patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Victoria obținută duminică i-a adus spaniolului primul titlu la Melbourne și o performanță istorică.

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic Foto/BBC
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic Foto/BBC

La doar 22 de ani, Carlos a devenit cel mai tânăr jucător care reușește să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam. Succesul de pe Rod Laver Arena a fost cu atât mai special cu cât Alcaraz a ajuns la al șaptelea trofeu major din carieră, într-un decor electrizant, pe același teren pe care, cu un an în urmă, fusese eliminat de Djokovic în sferturile de finală.

„Cred că nimeni nu știe cât de mult am muncit pentru a ajunge să țin acest trofeu în mâini și să trăiesc acest moment. Perioada de pregătire a fost dificilă din punct de vedere emoțional, am trecut prin multe, am încercat să nu fim atenți la ce se spunea în jur și să muncim. M-ați împins să muncesc mult și vă sunt extrem de recunoscător tuturor celor din acel colț. Acest trofeu este și al vostru!, a declarat Alcaraz la ceremonia de premiere.

Recordul stabilit de Don Budge în 1938, când a devenit cel mai tânăr câștigător al Career Grand Slam cu puțin înainte de 23 de ani, a rezistat aproape 88 de ani. Performanța lui Carlos Alcaraz are șanse să dăinuie la fel de mult.

Pentru Novak Djokovic, eșecul a fost o premieră neplăcută

Este prima finală pierdută de către sârb la Australian Open, după zece finale câștigate anterior la Melbourne. Chiar și așa, parcursul său rămâne remarcabil, mai ales în contextul victoriei obținute în semifinale în fața lui Jannik Sinner, campionul edițiilor din 2024 și 2025. Evoluția de la acest turneu l-a readus pe Djokovic pe locul 3 mondial, în fața lui Alexander Zverev.

Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, felicitări pentru un turneu extraordinar, Carlos, felicitări ție, antrenorilor tăi, familiei tale. Ceea ce faci e legendar, istoric. Îți urez mult succes în carieră, ești foarte tânăr, ai mult timp în fața ta. Sper să ne mai vedem de multe ori pe teren în următorii 10 ani. Glumesc!

Trebuie să mulțumesc și echipei mele pentru că mă suportă și îmi dă sprijinul de care am nevoie. Nu a fost ușor, niciodată nu a fost, îmi vedeți versiunea cea mai bună și pe cea mai rea, iar triumful meu este și al vostru. Aveam un discurs pregătit și pentru cazul în care aș fi câștigat, dar nu vreau sa ma lungesc, e momentul lui Carlos.

„Nu mă gândeam că o să mă aflu din nou la ceremonia din finală!”

Mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri, dragoste, sprijin, pozitivism, nu am mai trăit asta aici, în Australia. Am încercat să vă răsplătesc cu tenisul meu de-a lungul anilor, a fost al 21-lea an aici, mereu cred în mine și cred că e necesar când joci la nivelul acesta, împotriva unor jucători ca Jannik și Carlos.

Trebuie să fiu sincer, nu mă gândeam că o să mă aflu din nou la ceremonia din finala și vă mulțumesc pentru cum m-ați împins de la spate în ultimele săptămâni. Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, peste o săptămână sau peste 6 luni. A fost minunat, vă mulțumesc!", a declarat și Novak Djokovic, după partidă.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nemaivăzut în 121 de ani! Câți bani a luat Alcaraz, după ce l-a învins pe Djokovic în finala Australian Open
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Vine gerul extrem în România! Temperaturile ajung la -20 de grade, viscolul pune stăpânire peste România
playtech.ro
image
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
O actriță de 23 de ani a furat toate privirile la finala Australian Open: "Puteți să ne-o arătați doar pe ea?"
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
ANAF pregătește controale majore la persoanele fizice în următoarea perioadă. Șeful Fiscului a confirmat: Nu facem control pe rude
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Tocanita de varza Sursa foto shutterstock 2248605665 jpg
N-ai mai mâncat varză așa! Tocănița care îți schimbă percepția
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea