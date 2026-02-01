Alcaraz și Djokovic s-au întrecut și la microfon. Discursurile celor doi au ținut fanii cu sufletul la gură. „Am trecut prin multe/Nu a fost ușor deloc”

Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic într-o finală de mare intensitate la Australian Open 2026, impunându-se în patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Victoria obținută duminică i-a adus spaniolului primul titlu la Melbourne și o performanță istorică.

La doar 22 de ani, Carlos a devenit cel mai tânăr jucător care reușește să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam. Succesul de pe Rod Laver Arena a fost cu atât mai special cu cât Alcaraz a ajuns la al șaptelea trofeu major din carieră, într-un decor electrizant, pe același teren pe care, cu un an în urmă, fusese eliminat de Djokovic în sferturile de finală.

„Cred că nimeni nu știe cât de mult am muncit pentru a ajunge să țin acest trofeu în mâini și să trăiesc acest moment. Perioada de pregătire a fost dificilă din punct de vedere emoțional, am trecut prin multe, am încercat să nu fim atenți la ce se spunea în jur și să muncim. M-ați împins să muncesc mult și vă sunt extrem de recunoscător tuturor celor din acel colț. Acest trofeu este și al vostru!”, a declarat Alcaraz la ceremonia de premiere.

Recordul stabilit de Don Budge în 1938, când a devenit cel mai tânăr câștigător al Career Grand Slam cu puțin înainte de 23 de ani, a rezistat aproape 88 de ani. Performanța lui Carlos Alcaraz are șanse să dăinuie la fel de mult.

Pentru Novak Djokovic, eșecul a fost o premieră neplăcută

Este prima finală pierdută de către sârb la Australian Open, după zece finale câștigate anterior la Melbourne. Chiar și așa, parcursul său rămâne remarcabil, mai ales în contextul victoriei obținute în semifinale în fața lui Jannik Sinner, campionul edițiilor din 2024 și 2025. Evoluția de la acest turneu l-a readus pe Djokovic pe locul 3 mondial, în fața lui Alexander Zverev.

„Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, felicitări pentru un turneu extraordinar, Carlos, felicitări ție, antrenorilor tăi, familiei tale. Ceea ce faci e legendar, istoric. Îți urez mult succes în carieră, ești foarte tânăr, ai mult timp în fața ta. Sper să ne mai vedem de multe ori pe teren în următorii 10 ani. Glumesc!

Trebuie să mulțumesc și echipei mele pentru că mă suportă și îmi dă sprijinul de care am nevoie. Nu a fost ușor, niciodată nu a fost, îmi vedeți versiunea cea mai bună și pe cea mai rea, iar triumful meu este și al vostru. Aveam un discurs pregătit și pentru cazul în care aș fi câștigat, dar nu vreau sa ma lungesc, e momentul lui Carlos.

„Nu mă gândeam că o să mă aflu din nou la ceremonia din finală!”

Mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri, dragoste, sprijin, pozitivism, nu am mai trăit asta aici, în Australia. Am încercat să vă răsplătesc cu tenisul meu de-a lungul anilor, a fost al 21-lea an aici, mereu cred în mine și cred că e necesar când joci la nivelul acesta, împotriva unor jucători ca Jannik și Carlos.

Trebuie să fiu sincer, nu mă gândeam că o să mă aflu din nou la ceremonia din finala și vă mulțumesc pentru cum m-ați împins de la spate în ultimele săptămâni. Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, peste o săptămână sau peste 6 luni. A fost minunat, vă mulțumesc!", a declarat și Novak Djokovic, după partidă.