Benzina și motorina, o nouă majorare de preț. A șaptea creștere din februarie

Prețurile carburanților au crescut din nou sâmbătă, 28 februarie 2026, iar luna se încheie astfel cu șapte scumpiri consecutive în rețeaua Petrom. Ultima majorare avusese loc în urmă cu doar trei zile.

În dimineața zilei de 28 februarie, la stația Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei, benzina standard era afișată la 7,96 lei pe litru, iar motorina standard la 8,27 lei pe litru, potrivit Economica.net. Benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, în timp ce motorina a crescut cu 5 bani pe litru.

Este a șaptea majorare operată în această lună și vine la doar trei zile după precedenta creștere, când atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu câte 3 bani pe litru.

Seria scumpirilor din ultima lună

Evoluția prețurilor în stațiile Petrom arată o succesiune constantă de majorări:

28 februarie: +3 bani/litru la benzină și +5 bani/litru la motorină

25 februarie: +3 bani/litru la benzină și motorină

24 februarie: +6 bani/litru la benzină și motorină

20 februarie: +5 bani/litru la benzină și motorină

18 februarie: +2 bani/litru la benzină și motorină

13 februarie: +2 bani/litru la benzină și motorină

10 februarie: +2 bani/litru la benzină și motorină

30 ianuarie: +3 bani/litru la benzină și +5 bani/litru la motorină

27 ianuarie: +4 bani/litru la motorină

Ritmul alert al ajustărilor pune presiune pe bugetele șoferilor, mai ales în contextul în care fiecare creștere, chiar și de câțiva bani, se cumulează la nivelul unui plin.

Petrom este liderul pieței de distribuție a carburanților din România, cu o rețea de 555 de stații la nivel național, dintre care 393 funcționează sub brandul Petrom, iar 162 sub brandul OMV, potrivit sursei citate.