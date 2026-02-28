A fost odată ca niciodată un interviu în exclusivitate cu două domnițe, o doamnă și un tânăr domn veniți în București direct dintr-o poveste. Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Ruth Gammell (Violet Bridgerton) și Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) ne-au dezvăluit, strat cu strat, ce se ascunde în spatele unei măști de bal, ce înseamnă un nobil cu spirit liber și cât de importante sunt cărțile în viața noastră – de o parte și de alta a ecranului.

Ne întoarcem pentru a patra vizită în Mayfair, minunata zonă din centrul elegant al Londrei, acolo unde se pare că primăvara și-a găsit o casă permanentă – cel puțin așa este îmbrăcat locul de către Shonda Rhimes în serialul marca Netflix „Bridgerton“. Culorile pastelate, străzile cochete decorate cu flori (unde se remarcă cu ușurință casa familiei Bridgerton, cu fațada îmbrățișată de wisteria în floare) și vremea mai mereu caldă completează perfect o epocă imaginară a Marii Britanii de la începutul secolului al XIX-lea. Așadar, suntem în vremea Regelui George al III-lea, în timpul căruia Regatul Marii Britanii s-a unit într-un singur stat cu cel al Irlandei. Politica însă nu are nimic de a face cu istoria contrafactuală creată de scriitoarea Julia Quinn, în cele opt volume adaptate și ecranizate de Shonda Rhimes.

Suntem distrași de la propria realitate cu lumea aristocraților londonezi – ranguri nobiliare, moșteniri, reputație socială, dar mai ales probleme de dragoste. Balurile sunt o prioritate anuală, fiind puse în joc nu doar destinele tinerilor (viitori soți), ci și prestigiul fiecărei familii. Aceste evenimente, cu un puternic impact matrimonial, sunt atent supravegheate de Regina Charlotte, care respectă tradiția de a alege „un diamant“ al sezonului. Și în acest al patrulea sezon, în prim-plan – atât pentru regină, cât și pentru lumea bună – se află unul dintre copiii familiei Bridgerton: Benedict, cel de-al doilea fiu, este un tânăr hedonist, cu puternice valențe artistice, care se încăpățânează să respecte cutuma de a-și întemeia o familie.

Libertatea de a te descoperi

Dacă balurile și regulile sociale sunt un laitmotiv al serialului, dincolo de aparențe, abia răsărit printre deciziile și gesturile personajelor, găsim încă unul: toți cei aflați în lumina reflectoarelor sunt, în ciuda vremurilor, spirite libere – sau cel puțin își doresc să fie. După ce au adus la București un crâmpei din universul Bridgerton – un bal al cărui răsunet merită scris de penița ageră a lui Lady Whistledown – actorii Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Ruth Gammell (Violet Bridgerton) și Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) au deschis ușa către personajele lor și au răspuns întrebărilor puse de „Weekend Adevărul“.

Ce înseamnă a fi un spirit liber pentru Benedict? „Cred că ține de individualitate, nu-i așa? Este despre oameni care sunt ei înșiși și care se descoperă. Și cred că, în cazul lui Benedict, libertatea este o modalitate de a-și da seama ce simte despre lucruri și, de asemenea, un fel de a naviga lumea fără a avea atașamente față de nimic. Cred că paradoxul de a fi liber este că, după un timp, ești cumva închis în propria libertate. Pentru Benedict, povestea libertății este interesantă pentru că începe ca un lucru foarte pozitiv pentru el în primele trei sezoane, iar la începutul sezonului patru poți simți că este ceva care îl ține puțin pe loc în viață, care îl împiedică să se angajeze în ceva“, a răspuns șarmantul Luke Thompson. În cazul lui Sophie, această Cenușăreasă reimaginată de Rhimes, Yerin Ha spune că este „un sentiment de abandon și de a te putea dărui cuiva sau la ceva fără să îți fie frică. Și de a cere ajutor, de asemenea, în comunitate“.

Aparent firi mai retrase, introvertite, ale căror obraji se înroșesc ușor, Violet și Francesca, mamă și fiică, păstrează în interiorul lor dorința de a se elibera de regulile societății. Pentru personajul tinerei Francesca, Hannah Dodd spune că spiritul liber se traduce prin faptul că „nu caută validare externă tot timpul. Este destul de fericită singură. Sunt multe lucruri subconștiente, sociale, pe care și le impune, despre ce este o femeie și ce este o soție. Este liberă în multe feluri și cred că a luptat pentru acea libertate, dar cred că mai este încă de lucru acolo“.

În cazul lui Violet, mama celor opt copii care era încă însărcinată cu mezinul când i-a murit soțul, spiritul liber vine la pachet cu dorința ca băieții și fetele sale să se căsătorească din dragoste, însă, după cum spune și actrița Ruth Gammell „înseamnă și cineva care nu își asumă responsabilitatea, atât în familie, cât și în societate –nu neapărat ceva rău, dar nu așa se fac lucrurile“.

Între cele două coperți

O parte consistentă a epocii de atunci – chiar și din cea reală – este rezervată cititului și scrisului. Camere întregi cu pereții îmbrăcați de rafturi pline de cărți, birouri din lemn masiv pe care odihnesc teancuri de hârtii, pana și călimara, un duo nelipsit cel puțin din casa oricărui aristocrat, oricât de mic în rang. Lumea cărților este atent integrată și în universul Bridgerton – perechea imbatabilă formată din rebela Eloise Bridgerton, a cărei viață se dezvoltă ca un burete ce absoarbe cunoștințe, și Lady Whistledown, ale cărei scrisori, broșuri, mai noul newsletter, sunt așteptate cu sufletul la gură de protipendada londoneză și nu numai. În noul sezon, accentul pare că se vede mai mult ca niciodată pe ideea că inteligența este cel mai căutat atu în dragoste.

Cât de mult înseamnă cărțile în modelarea unei persoane, dar mai ales cât au ajutat la dezvoltarea personajelor, au răspuns talentații actori care interpretează cuplul sezonului – Benedict și Sophie, doi tineri pasionați de lumile dintre două coperte. „Cititul este fantezie, nu? Când citești, îți dezvolți lumea interioară, și cred că a fi îndrăgostit este un amestec de fantezie și realitate – ai nevoie de ambele pentru ca iubirea să funcționeze. Trebuie să trăiești în lumea reală, dar ai nevoie și de gesturi mari. Și cred că asta se dezvoltă prin citit sau prin lucruri asemănătoare. Cred că acolo se întâlnesc Sophie și Benedict. Se conectează prima dată la balul mascat într-un fel de bulă. E ca și cum ar fi într-o carte când se întâlnesc. Chiar și când sunt în cabană, în episodul trei, e tot ca și cum ar fi într-o carte, pentru că sunt în afara constrângerilor societății. Acolo se întâlnesc oamenii. Dacă te retragi doar în propria experiență, nu ești pregătit să întâlnești pe nimeni. Ai nevoie de o fantezie bogată în interior, pentru că acolo ne imaginăm cum e să fim altcineva sau cum te conectezi cu cineva“, a răspuns Thompson cu entuziasm (și ochi visători). În completarea lui, Yerin Ha a spus că „mai ales pentru Sophie, cititul este o formă de evadare, la fel cum publicul folosește Bridgerton ca evadare. Dar și pentru a învăța lucruri despre care nu știi încă. Cititul este și un mod de educație și poate de autoreflecție. Deci foarte puternic“.

Dincolo de mască

La miezul nopții, măștile cad, așa ne spun basmele. Pentru unii oameni, balul ține toată viața; în cazul altora, măștile sunt date jos doar temporar, parțial sau selectiv. Ce ascund dincolo de mască Benedict, Sophie, Violet și Francesca? Care este acel lucru care îi definește, dar poate nu este atât de evident? „Cred că acesta este semnul unei scriituri bune. Ce este bun la scrisul din serial este că adesea e despre lucrurile pe care nu le știm despre noi înșine. Personajele par reale pentru că nu sunt complete, nu putem oferi un răspuns simplu, nu sunt formule matematice. Există o parte a lor de care nici ele nu sunt conștiente, ceea ce este foarte adevărat și în viață. Sunt multe lucruri despre noi de care nu suntem pe deplin conștienți, mai ales acele lucruri foarte profunde pe care le purtăm“, a spus Luke Thompson.

Pe de cealaltă parte, Hannah Dodd a vorbit despre personajul ei, Francesca, și despre cum încă o descoperă: „Cred că sunt straturi pe care trebuie să le exploreze, iar pentru asta, așa cum spuneai despre cărți, trebuie să realizeze că există o realitate alternativă, că există alte opțiuni. Acum modelează ceea ce crede că este corect și potrivit și, ca să fie clar, este foarte îndrăgostită de John și foarte fericită, dar cred că mai este ceva, nu se cunoaște complet. Cunoaște o versiune a ei, dar mai este ceva în spatele măștii. Și nu cred că neapărat ascunde asta de oameni, dar ascunde părți din ea de alții și este foarte complicat“.

Povestea Bridgerton continuă – deja sezonul al patrulea este disponibil integral pe platforma Netflix. Cine poartă masca până la capăt? Cui i se va potrivi mănușa? Cum va supraviețui penița incisivă a lui Lady Whistledown? Pentru ce ar merita sacrificiul unei prietenii? Poate supraviețui o inimă după ce o parte din ea moare? Le veți afla răspunsurile tuturor, ba chiar mult mai multe – că de n-ar fi, nu s-ar povesti.