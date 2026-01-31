Premieră la Metaloglobus! S-a înregistrat primul transfer plătit din istoria clubului. Suma încasată, de zece ori mai mică decât cota de piață a jucătorului

Metaloglobus a reușit o performanță importantă în istoria clubului. Echipa bucureșteană a obținut primii bani din vânzarea unui jucător, după ce l-a cedat pe Christ Kouadio la Radnik Surdulica, formație aflată pe locul 7 în campionatul Serbiei.

Transferul se ridică la 30.000 de euro, o sumă modestă raportată la nivelul fotbalului românesc, dar extrem de semnificativă pentru Metaloglobus. Potrivit Transfermarkt, este prima tranzacție din istoria clubului pentru care s-a încasat o sumă de transfer. În plus, bucureștenii au negociat și un procent dintr-o eventuală vânzare viitoare a jucătorului.

Mutarea ar fi fost finalizată chiar înaintea partidei cu CFR Cluj, pierdută de Metaloglobus cu 4-2. Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Kouadio nu a făcut parte din lotul pentru acel meci, fapt care a întărit informațiile despre transfer.

„Ne lipsește un pic încrederea!”

Fotbalistul mai avea doar șase luni de contract cu Metaloglobus, ceea ce a determinat clubul să accepte o sumă mult sub valoarea sa de piață. Conform site-urilor de specialitate, Christ Kouadio este evaluat la aproximativ 350.000 de euro.

„Eu cred că echipa arată foarte bine, dar ne mai trebuie un pic ca să putem să scoatem capul de acolo, de jos, și să obținem două-trei victorii, cât de cât legate, pentru a prinde încredere. Ne lipsește un pic încrederea, fiind pe ultimul loc joci tot timpul cu presiune, e complicat și pentru băieți!”, a spus Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus.

Christ Kouadio s-a format ca fotbalist în Italia

Fotbalistul a evoluat la nivel de juniori pentru Cagliari și Torino. Primii pași la seniori i-a făcut la Savoia, iar în 2021 a ales o experiență în străinătate, semnând cu Kokkolan, în Finlanda. După un sezon, a ajuns în România, fiind transferat de Poli Iași.

În 2023, Kouadio a fost împrumutat la Metaloglobus pentru un sezon. Evoluțiile sale solide au convins clubul din Pantelimon să îl păstreze definitiv, iar fundașul dreapta a avut un rol important în promovarea istorică a echipei în prima ligă.

Pe parcursul aventurii sale la Metaloglobus, Kouadio a adunat 74 de meciuri oficiale, a înscris de trei ori și a oferit 8 pase decisive. În actualul sezon, a bifat 20 de apariții și a contribuit cu două assist-uri.